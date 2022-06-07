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ANTALYA

Antalya'da Kuran-ı Kerim’e saygısızlık infiale neden olmuştu: MEB'den açıklama geldi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir lisede gençlerin sınıfta Kur-anı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynamasının görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Gençler disipline sevk edilirken, görüntülerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Yetkililer, yapılan saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirterek, olayla ilgili ivedilikle inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Antalyada Kuran-ı Kerim’e saygısızlık infiale neden olmuştu: MEBden açıklama geldi
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Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Antalya’nın Serik ilçesinde bir lisedeki gençlerin, sınıfta Kur-anı Kerim'e yönelik tepki toplayan görüntüleri hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur’an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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