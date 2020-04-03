Gündem Kuranı Kerime hakaret eden Halk TV sunucusu Hakan Aygün cezaevine gönderildi
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Kuran'ı Kerim'e hakaret eden Halk TV sunucusu Hakan Aygün cezaevine gönderildi

Halk TV sunucusu Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasının ardından sosyal medya hesabında 'Ey İBAN edenler' ifadeleriyle Kuran'ı Kerim'e hakaret eden paylaşımda bulunmuştu. Çirkin paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan Aygün, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutulandı. Aygün, emniyetteki ifadesinde tweeti kendisinin atmadığı bahanesini sunmuştu.

Haber Merkezi Diğer
Gözaltına alınan Aygün'ün emniyetten çıkarken gülmesi dikkat çekti.
Gözaltına alınan Aygün'ün emniyetten çıkarken gülmesi dikkat çekti.

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medyada skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' isimli milli dayanışma kampanyasının ardından “ey İBAN edenler” ifadeleriyle tweet atmıştı.

Aygün'ün skandal paylaşımı tepki toplamıştı.

Biz bize yeteriz Türkiyem: Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
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Biz bize yeteriz Türkiyem: Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

Bilgisayarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Muğla Bodrum'daki teknesinde gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi..

Ayetlerle dalga geçen Hakan Aygün Bodrum'daki yatında gözaltına alındı
OYNAT 00:29
Ayetlerle dalga geçen Hakan Aygün Bodrum'daki yatında gözaltına alındı
Sosyal medya hesaplarında sure ve ayetlerle dalga geçen Halk TV Eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün Bodrum Gümbet'teki yatında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Dine hakaret değilmiş

  • Öte yandan 'Ey İBAN edenler' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Aygün, daha önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu. Aygün, 'ibanlı-imanlı' esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.

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