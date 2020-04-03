Kuran'ı Kerim'e hakaret eden Halk TV sunucusu Hakan Aygün cezaevine gönderildi

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medyada skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' isimli milli dayanışma kampanyasının ardından “ey İBAN edenler” ifadeleriyle tweet atmıştı.
Bilgisayarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Muğla Bodrum'daki teknesinde gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi..
Dine hakaret değilmiş
- Öte yandan 'Ey İBAN edenler' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Aygün, daha önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu. Aygün, 'ibanlı-imanlı' esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.