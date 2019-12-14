Apartheid yasası kabul edildi

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Hindistan’da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan “vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı” kanunlaştı. Tasarı, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla yasalaşarak resmi gazetede yayımlandı. Yürürlüğe giren kanun kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Vatandaşlık Yasası değişmiş oldu.

MÜSLÜMANLARI VATANSIZ BIRAKACAK

Değişikliğe göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan’da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuldu. Kanun, Hindistan’ın 200 milyon Müslüman’ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

İMRAN HAN’DAN TEPKİ

İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye tepki göstererek, “Dünya, Nazilerin ırkçı politikalarının 2. Dünya Savaşı’na yol açtığı gibi Modi’nin de ırkçı gündemi ve Pakistan’ı nükleer güçle tehdit etmesinin geniş kapsamlı sonuçları olacağını fark etmeli” demişti. Hindistan Ulusal Kongresi eski lideri Rahul Gandi ise, Modi ve İçişleri Bakanı Amit Şah yönetiminin kuzeydoğu eyaletlerini etnik olarak temizlemeye yönelik bir girişimi olduğunu kaydetmişti.

Protestolar sürüyor

Ülke genelindeki protestoların en şiddetlisi perşembe günü Assam eyaletinin başkenti Guvahati’de yaşandı. Polisin göstericilere ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetmişti.

Gündeme geldiği ilk günden beri tasarıya karşı düzenlenen protestolar dün de devam etti. Hindistan’ın en büyük kenti Mumbai’de toplanan göstericiler, değişikliği protesto etti. Göstericiler, “Hindistan’ı dinler üzerinden bölmeyi bırakın”, “Hepimiz Hintliyiz” pankartları taşıdı. Ülkenin başkenti Yeni Delhi’de ise Jamia Milia Islamia Üniversitesi öğrencileri protesto gösterisi düzenledi. Üniversite kampüsünden Meclis’e yürümek isteyen öğrencilere polis sert müdahalede bulundu.