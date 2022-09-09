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KAHRAMANMARAŞ

Armuda benzeyen mavi yumurta görenleri şaşırttı: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın kümesindeki Araucana cinsi tavuğun yumurtladığı armut şeklindeki mavi yumurta görenleri şaşırttı.

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Haber Merkezi İHA
Armuda benzeyen mavi yumurta görenleri şaşırttı: İlk defa böyle bir durumla karşılaştım - Kahramanmaraş haberleri
Cuma Satılmış, tavuğunun armuda benzeyen ve kabuğunun üst kısmında da sap bulunan mavi yumurta yumurtladığını gördü.

Elbistan'a bağlı Kümbet Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde kümeste tavuk yetiştiren Cuma Satılmış, besin değeri ve lezzeti ile tercih edilen ‘mavi yumurta’ yumurtlayan 3 adet Araucana tavuğu satın aldı. Her sabah tavukların yumurtalarını almak için kümesin yolunu tutan Satılmış, mavi yumurtası için aldığı tavukların olduğu bölüme baktığında ise gözlerine inanamadı.

İHA

Satılmış, tavuğunun armuda benzeyen ve kabuğunun üst kısmında da sap bulunan mavi yumurta yumurtladığını gördü.

İHA

Bu tavuklar mavi yumurta yumurtluyor
HAYAT
Bu tavuklar mavi yumurta yumurtluyor

"Üç gün üst üste bu şekilde yumurtladı"

Uzun süredir tavuk beslediğini anlatan Cuma Satılmış, “Kümesimde 25 tane tavuğum var. Yerli cinslerle birlikte ‘mavi yumurta’ yumurtlayan Araucana tavukları besliyorum. Bu tavuklardan birinin yumurtasının armut şeklinde olduğunu gördüm. Üst kısmında da kabuktan oluşan bir sap var. Yumurta sağlam ama sap kısmı çok çabuk kırılıyor. Tavuğu kontrol etmeye karar verdim. 3 gün üst üste bu şekilde yumurtladı. Tavuğun hastalanmış olacağını düşünerek veterinere gittim. O da hayvandaki mineral eksikliği nedeniyle oluşabileceğini söyledi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Armut şeklindeki bu yumurtayı görenler de ilk başta inanmıyor. Rengi de maviye çaldığı için şaşırıyorlar” şeklinde konuştu.

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