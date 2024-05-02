Arnavutköy'de korkunç olay: Ormanlık alanda insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni bir gelişme yaşandı. Balıkesir'de 17 Haziran 2023'te köpeği ile çıktığı gezinti sonrası kaybolan Berzeg'in evinin dört kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik ve kredi kartı, kıyafet parçaları ile insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.