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Arnavutköy'de korkunç olay: Ormanlık alanda insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

Arnavutköy'de orman işletme şefliğinde çalışan işçiler tarafından insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı çalışmasının ardından kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıpa Kurumu'na götürüldü.

16:44 - 2/05/2024 Perşembe
IHA
Ormanlık alanda insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu
Ormanlık alanda insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, orman işletme şefliğinde çalışan işçiler bir ağaç dibinde kemik parçaları olduğunu fark etti. Parçalara yaklaşan işçiler bir kafatası ve iki kemik parçasının insana ait olduğunu düşünerek polise ihbarda bulundu.


Yapılan ihbar üzerine olay yerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kemiklerin bulunduğu alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.


Yapılan çalışmalar doğrultusunda başka herhangi bir ize rastlanmazken kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıpa Kurumu'na götürüldü. Konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.



#Arnavutköy
#orman
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#kemik
#Adli Tıp Kurumu
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