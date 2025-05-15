Arslantepe Höyüğü'nde tanıtım merkezi mayıs sonunda açılıyor

14 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi, bin 330 metrekare kapalı alana sahip. Ziyaretçilere bölgenin tarihini tanıtacak merkezde mini kazı alanı, simülasyon odası, sahne alanı, çok amaçlı salon ve kafeterya gibi bölümler yer alıyor. Özellikle gençler ve çocuklar için eğitici ve eğlenceli alanlar sunulacak.