Arslantepe Höyüğü'nde tanıtım merkezi mayıs sonunda açılıyor

Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde inşa edilen Tanıtım ve Karşılama Merkezi, mayıs ayı sonunda hizmete giriyor.
Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde inşa edilen Tanıtım ve Karşılama Merkezi, mayıs ayı sonunda hizmete giriyor.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, merkezin tamamlandığını, iç düzenlemelerin sürdüğünü ve 15 Mayıs'taki incelemeler sonrası açılacağını belirtti.
Milletvekili Ölmeztoprak, merkezin Arslantepe'nin bilimsel, kültürel ve turistik değerini artıracağını vurgulayarak, Malatya'nın 2025 Kültür Yolu Festivali kapsamına alındığını da duyurdu. Projeye katkı sunanlara teşekkür eden Ölmeztoprak, "Malatya bizim kutlu emanetimizdir" diye konuştu.