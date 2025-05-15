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Arslantepe Höyüğü'nde tanıtım merkezi mayıs sonunda açılıyor

Arslantepe Höyüğü'nde tanıtım merkezi mayıs sonunda açılıyor

19:5215/05/2025, Perşembe
IHA
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Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi hizmete girmeye hazırlanıyor.
Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi hizmete girmeye hazırlanıyor.

Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde inşa edilen Tanıtım ve Karşılama Merkezi, mayıs ayı sonunda hizmete giriyor.

Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde inşa edilen Tanıtım ve Karşılama Merkezi, mayıs ayı sonunda hizmete giriyor.

14 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi, bin 330 metrekare kapalı alana sahip. Ziyaretçilere bölgenin tarihini tanıtacak merkezde mini kazı alanı, simülasyon odası, sahne alanı, çok amaçlı salon ve kafeterya gibi bölümler yer alıyor. Özellikle gençler ve çocuklar için eğitici ve eğlenceli alanlar sunulacak.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, merkezin tamamlandığını, iç düzenlemelerin sürdüğünü ve 15 Mayıs'taki incelemeler sonrası açılacağını belirtti.

Milletvekili Ölmeztoprak, merkezin Arslantepe'nin bilimsel, kültürel ve turistik değerini artıracağını vurgulayarak, Malatya'nın 2025 Kültür Yolu Festivali kapsamına alındığını da duyurdu. Projeye katkı sunanlara teşekkür eden Ölmeztoprak, "Malatya bizim kutlu emanetimizdir" diye konuştu.



#Arslantepe Höyüğü
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