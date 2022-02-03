Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 12 oldu

'YAŞAMAK İSTEMİYOR'<br>Seren Serengil şu ifadeleri kullandı: Ece gerçekten çok kötü durumda. Avuç avuç ilaç içiyor. Annesi en sonunda ilaçları saklamak zorunda kaldı. Ece'nin arkadaşlarını da uyardı. Annesi ilaçları tuvalette düşürüyor. Ece, oradan alıp ilaçları içmeye çalışıyor. Yaşamak istemiyor, bütün Şafak ile videolarını izliyor. En son evde birlikte oyun oynamışlar. Tekrar tekrar o videoyu açıyor...\"