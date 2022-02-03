Gündem Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 12 oldu
İSTANBUL

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 12 oldu

Sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.

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Haber Merkezi DHA
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 12 oldu - Son dakika haberleri
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yeni gözaltılar var.

Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı
GÜNDEM
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı

Olayla ilgili aranan şüpheli Mehmet Aslan da yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde çarpıcı detay: Son kurşun...
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Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.
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Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla yakalandı.<br><br>
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Emniyet güçleri, Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı her yerde arıyor.<br><br>
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Şüphelilerin, alacak-verecek konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen 65 bin liralık bir fark yüzünden tekrar tartışma çıkarıp katliam gibi cinayeti gerçekleştirdikleri belirtildi.<br><br>
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Mahmutyazıcıoğlu, gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı. Eşi Ece Erken yıkıldı...<br><br>
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ÜNLÜ AVUKATIN ÖLÜMÜNDE ÇARPICI AYRINTI!<br>Sunucu Bircan Bali ise, \"Üzücü bir ayrıntı vereyim. Sanırsam adli tıp raporuna göre, kapıdan çıkarken sıkılan o son kurşun, Şafak ağabeyi öldüren kurşun. Yerden sekiyor, kasığına saplanıyor\" ifadelerini kullandı.
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Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Türkiye'nin konuştuğu olay çok yönlü olarak araştırılıyor.<br>
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'YAŞAMAK İSTEMİYOR'<br>Seren Serengil şu ifadeleri kullandı: Ece gerçekten çok kötü durumda. Avuç avuç ilaç içiyor. Annesi en sonunda ilaçları saklamak zorunda kaldı. Ece'nin arkadaşlarını da uyardı. Annesi ilaçları tuvalette düşürüyor. Ece, oradan alıp ilaçları içmeye çalışıyor. Yaşamak istemiyor, bütün Şafak ile videolarını izliyor. En son evde birlikte oyun oynamışlar. Tekrar tekrar o videoyu açıyor...\"
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde çarpıcı detay: Son kurşun...
Türkiye, ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle sarsıldı. Sunucu Ece Erken, eşinin korkunç ölümüyle yıkıldı. Seren Serengil ve Bircan Bali, yakın dostları Erken'in son durumunu anlattı. Bali, ünlü avukatın ölümündeki çarpıcı ayrıntıyı açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...


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