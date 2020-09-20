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İSTANBUL

Ayasofya'nın kedisi Gli'den kötü haber: Ayrı bir odada bakılacak

Ayasofya Camii'nin 16 yıldır müdavimi olan sevimli kedi Gli'den kötü bir haber geldi. Yerli ve yabancı turistlerin sembol kedi Gli'nin sağlık durumunun kötüye gittiği, bu nedenler ayrı bir odada bakılacağı öğrenildi.

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Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte tam 16 yıldır burada yaşayan kedi Gli, ziyarete gelenlerden büyük ilgi görmeye başlamıştı. Gli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda kedinin insan yaşıyla 81 yaşında olduğu ve kendisine gösterilen yoğun ilgiden rahatsız olduğu belirtilmişti.

Ayasofya'nın bekçisi Gli
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Ayasofya'nın bekçisi Gli
Ayasofya'nın demirbaşı Gli, 2004 yılından beri bu kutsal mekanın bekçiliğini yapıyor. Ayasofya'ya gelenler onu görmeden ayrılmadığı gibi onun için gelenler dahi oluyor. Ayasofya'nın cami olmasıyla Gli'ye ne olacağı merak konusu oldu. Gli, halinden gayet memnun. Ayasofya Camii halıları üzerinde miskin miskin yatıyor.

Son olarak Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, sosyal medya hesabından Gli'nin durumuna ilişkin bilgi verdi. Gli'nin sağlık durumunun kötü olduğunu belirten Tufan şunları aktardı: "Korktuğumuz oldu. 2 gün önce Ayasofya’ya gittiğimde görevlilere Gli’yi sordum, veterinerde olduğunu söylediler, bi sıkıntı olduğunu anladım. Maalesef Gli çok hastaymış ve artık kalabalıktan uzak bir odada yaşaması gerekiyormuş. Geçmiş olsun Gli, senin için çok üzgünüm. Bilmeyenler için Gli Ayasofya’nın sembolü olmuş meşhur kedisi. Orda doğup büyüdü, 16 senedir Ayasofya’da yaşıyor. Ayasofya onun evi... Turistlerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı, gözbebeği. Ama artık sağlığı el vermediği için ayrı bir odada bakılacakmış."

Ayasofya'nın ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi
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