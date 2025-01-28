Ayşe Barım tutuklandı: Tekelci menajere 'Gezi' soruşturması

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013’teki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan Barım dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Burada savcılık tarafından da ifadesi alınan Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkekeme, Barım'ın tutuklanmasına karar verdi. Sevk yazısında, gezi davasının firari sanığı Mehmet Ali Alabora'nın eylemlerde aktif rol alarak olayların büyümesini ve canlı tutulmasını sağladığı kaydedildi.

Barım'ın HTS kayıtlarına göre, Gezi parkı olaylarının başladığı gün ve yoğunlaşarak kitleselleştiği günlerde, Çiğdem Mater Utku ile 2013-2014 arasında 14 kez görüşme gerçekleştirdiği, Alabora ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerin ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olduğu aktarıldı. Diğer ünlülerle yaptığı görüşmelere ilişkin de bilgi verilen yazıda Barım'ın Gezi Davası'nın ana faillerinden firari sanık Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile doğrudan irtibatlı olmasının yanında kendisinin irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği vurgulandı.