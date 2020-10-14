Azmin zaferi: 41 yaşında sanat tarihi bölümü kazandı, işçi olarak çalıştığı müzede uzman olabilecek

Eşi ve çocuğu ile birlikte sınav salonuna giden Ayfer Yüksel, sınava giren diğer çocukların kendisini veli sandığını belirterek, “Sınav salonuna girdiğimde beni herkes veli zannetti ama içeriye girerken bütün sınıftaki çocuklara çok değişik geldi. Orada sınav stresimizi azaltmak için hocamız herkese söz verdi. Herkes kendisini anlattı. Ben orada şöyle bir cümle kurdum. Bu sınava girebilmek için tam 26 sene bekledim dedim. 26 yıl bekledim ama sonunda sınava girdim. Liseyi bitirdiğim zaman ağabeyim ile biz aynı döneme denk geldik.