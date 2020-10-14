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Gündem Azmin zaferi 41 yaşında sanat tarihi bölümü kazandı, işçi olarak çalıştığı müzede uzman olabilecek
BURSA

Azmin zaferi: 41 yaşında sanat tarihi bölümü kazandı, işçi olarak çalıştığı müzede uzman olabilecek

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ertuğrul Kaya'nın başarı hikayesi herkese örnek olacak cinsten. Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi’nde 8 yıldır işçi olarak çalışan Kaya, üniversite sınavında sanat tarihi bölümünü kazandı. Kaya, öğrenimini tamamlaması halinde müzede ‘uzman’ olarak görev yapabilecek.

Haber Merkezi DHA
Kaya, İznik’in tarihsel yapısının üniversite sınavına girmesinde çok etkili olduğunu söyledi.
Kaya, İznik’in tarihsel yapısının üniversite sınavına girmesinde çok etkili olduğunu söyledi.


Evli ve bir çocuk babası Ertuğrul Kaya, 2015 yılında girdiği üniversite sınavında muhasebe bölümünü kazandı. Okulunu bitirdikten sonra da, 2012 yılında İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi’nde işçi olarak çalışmaya başladı.

Hayalini kurduğu üniversiteyi 65 yaşında kazandı
GÜNDEM
Hayalini kurduğu üniversiteyi 65 yaşında kazandı

Müzede uzman olabilecek

Zamanla müzede muhasebe sorumlusu olan Kaya, bu yıl girdiği üniversite sınavında ise Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü kazandı. Kaya, öğrenimini tamamlaması halinde, işçi statüsünde çalıştığı müzede, ‘müze uzmanı’ olarak görev yapabilecek.

60 yaşında hayalindeki üniversiteyi kazandı
OYNAT 03:18
60 yaşında hayalindeki üniversiteyi kazandı
Eskişehir'de ikamet eden emekli yüzbaşı ve Türkiye Binicilik Federasyonu uluslararası hakemi 60 yaşındaki Muharrem Özçamur, 5 yaşındaki torunuyla geldiği hayalindeki okul Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümüne kaydını yaptırdı.Özçamur, "Emekliliğinin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra üniversite eğitimi almayan oğluma da örnek olmak için sınavlara girdim. Sınavlarda idealim olan basın yayın bölümünü kazandım. Çevremdeki insanlara iyi örnek olabilmek ve onların yaşamda karşılaşabileceği birtakım güçlüklere de katkı sağlayabilmek için okumanın yararlı olacağına inanıyorum. Zaten emekliyim, bana kaybettirebileceği bir şey yok ama kazandırabileceği çok şeyin olduğuna inanıyorum"diye konuştu.


"İznik’in tarihsel yapısı çok etkili oldu"

İznik’in tarihinden etkilendiğini söyleyen Kaya, “Müzede çalışırken, İznik’in tarihi yönlerinin zengin olmasından dolayı sanat tarihi okumaya karar verdim. Sınava çalışıp, bölümü kazandım. Bunda İznik’in tarihsel yapısı çok etkili oldu. Kendimi geliştirdim. Dört yıllık sanat tarihi bölümüne kaydımı yaptırdım” dedi.

Okumanın yaşı yok: Kızına moral olsun diye sınava girdi, üniversiteyi kazandı
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Düzce’de 26 yıl önce liseyi tamamlamasının ardından maddi imkansızlıklar nedeni ile üniversite sınavına giremeyen 42 yaşındaki Ayfer Yüksel, kızı ile birlikte girdiği üniversite sınavını kazanarak hayallerini kurduğu üniversiteye gitmeye hak kazandı. 2 çocuk annesi Yüksel, kızına moral olsun diye başladığı sınav hazırlıklarının sonucunda sınavda başarılı olarak 26 yıllık üniversite özlemine son verdi.
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Hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Yüksel, Bulunmuş olduğumuz platformlardan dolayı akademik kariyerin ne kadar önemli olduğunu gün gün gördükten sonra kızıma da teşvik olsun diye birlikte Üniversite sınavına çalıştık. Daha önce birbirimize destek olmak adına KPSS sınavına girdik ama bu sefer daha çok heyecanlıydık. İnsanların kaderini değiştirecek sınavlar çok önemli.
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Hayallerimize giden yolda kızıma eşlik etmek kızımın benim en yakın arkadaşım olması çok güzel çok onur verici bir duygu oldu. Bu başarıyı elde ettikten sonra, bunu tamamladıktan sonra şehrimize ve memleketimize faydalı insanlar olmaya devam ederiz” dedi.
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Eşi ve çocuğu ile birlikte sınav salonuna giden Ayfer Yüksel, sınava giren diğer çocukların kendisini veli sandığını belirterek, “Sınav salonuna girdiğimde beni herkes veli zannetti ama içeriye girerken bütün sınıftaki çocuklara çok değişik geldi. Orada sınav stresimizi azaltmak için hocamız herkese söz verdi. Herkes kendisini anlattı. Ben orada şöyle bir cümle kurdum. Bu sınava girebilmek için tam 26 sene bekledim dedim. 26 yıl bekledim ama sonunda sınava girdim. Liseyi bitirdiğim zaman ağabeyim ile biz aynı döneme denk geldik.
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Maalesef hayat şartları ve maddi imkansızlıklardan dolayı ağabeyim Üniversiteyi okuyabildi. Annem’de kazanırsan okutamam seni diye çok üzülmüştü. En azından sınava girmedim hiçte kazanmadım. Annemi üzmedim. Bu sınavda da dualarını hiç eksik etmedi. Özellikle kızıma ve bana çok dua etti biz inandık ama. Biz hayal ettik. Bütün gerçeklerin hayal ve zaman içerisinde gerçeğe dönüşeceğine inandık. Beraber sınava girip başardık” diye konuştu.
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Annesi ile birlikte sınava girmenin farklı bir duygu olduğunu söyleyen 21 yaşındaki Zehra Yüksel, “Birlikte sınava girmek çok eğlenceli idi aslında. Birlikte çalıştık. Birbirimizi hep motive ettik. Birlikte ders çalışırken ikimizde bir birimize karşı bir şeyler öğretti. Ben Halk eğitim merkezinde dershaneye gittim ve orada öğrendiklerimi anneme aktardım. Annemde bildiklerini bana öğretti. Birlikte eğlenceli bir çalışma dönemi geçirdik. Sınav sabahı biraz enteresandı. Annem ağladı biraz. Ben biraz rahat olduğumu düşünüyordum. Sınavdan çıktıktan sonra biraz gergin olduğumu fark ettim” şeklinde konuştu.
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Sınavdan başarılı not alan Anne Ayfer Yüksel, çalıştığı için Açık Öğretim’den İnsan Kaynakları veya Medya İletişim okumayı tercih edeceğini dile getirirken, Zehra Yüksel ise başarılı olduğu için mutlu olduğunu istediği birkaç bölüm olduğunu fakat henüz karar veremediğini dile getirdi.
Okumanın yaşı yok: Kızına moral olsun diye sınava girdi, üniversiteyi kazandı
Düzce, herkese örnek olacak bir azim hikayesine sahne oldu. Lisenin ardından maddi imkansızlık nedeni ile giremediği üniversite sınavına kızına moral vermek için giren Ayfer Yüksel, sınavı kazanarak 26 yıllık üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü. Sınavı başarı ile tamamlayan anne ve kızı üniversite tercihlerini yapmak için gün sayıyor.


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