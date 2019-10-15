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POLİTİKA

Bahçeli mesaiye başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle 21 günlük istirahatinin ardından mesaiye başladı. Partisinin genel merkez binasına gelerek, kalabalığı selamlayan Bahçeli’nin sakal bıraktığı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören MHP lideri Devlet Bahçeli, 3 hafta aradan sonra mesaiye başladı. Erdoğan da Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından dün partisinin genel merkezine giderek mesaisine başladı. Bahçeli, 23 Eylül’de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinlendi. 21 günlük aranın ardından MHP’deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak “bozkurt” işareti yapan Bahçeli’yi, çok sayıda partili “Hareketin Lideri Devlet Bahçeli” sloganıyla karşıladı.

Devlet Bahçeli mesaisine başladı.

ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Bahçeli, makamına geçerken bina içindeki balkondan partilileri selamladı. Partililer dışarıda büyük bir Türk bayrağı da açtı.

Dün saat 10.30 civarı Genel Merkez’e gelen Bahçeli, makam odasında bir süre kurmayları ile sohbet etti. Daha sonra Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından “MHP Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi mesai programına başladılar” mesajıyla Bahçeli’nin makam odasından çekilen fotoğrafını paylaştı. MHP lideri Bahçeli’nin tedavi sürecinde sakal bırakması da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Bahçeli’yi arayarak, “Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun” dedi.

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