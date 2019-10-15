Bahçeli mesaiye başladı

'Bu terör örgütlerini NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Türk İş Konseyi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyesi ülkelere 'Bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?' sözleriyle tepki gösterdi.

