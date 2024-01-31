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Bahçeli'den Can Atalay açıklaması: Adalet yerini buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de vekilliği düşürülen Can Atalay kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir" dedi.

15:40 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:58 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de vekilliği düşürülen Can Atalay kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir"


MHP lideri Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur.


'Hakkaniyetli ve hukuk temelli bir karar'

Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur.


Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir.


Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.




#Devlet Bahçeli
#MHP
#Can Atalay
19 dakika önce
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