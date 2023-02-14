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Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail-Türkiye iletişimini değerlendiren Çavuşoğlu, "İlk defa bir araya geldik. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi" dedi.

11:05 . 14/02/2023 Salı
IHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail ile olan ikili ilişkiler ve Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem ele alındı.


"İş birliğimiz artıyor"


Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "İlk defa bir araya geldik. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi. Üst düzey bir çabaya girildi. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde istişarelerimiz sürecek. Filistin meselesinde tırmanan gerilimin azalması için beklentilerimizi bugün gündeme getirdik. İki devletli çözüm çabalarına zarar verecek adımlardan kaçınılmasını istiyoruz. Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunması önemli. İsrail hükümetin de bu statünün korunması için istekli olduğunu gördük. Dolayısıyla bu durum hem dünya hem de İsrail’in kendisi için hassas. Artık bölgemizde barış olsun istiyoruz" dedi.


"Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık"


Deprem zamanındaki dayanışmayı da yorumlayan Çavuşoğlu, "Deprem zamanı dayanışmasıyla Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık" sözlerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise şu açıklamalarda bulundu:


"İsrail hükümeti ve İsrail adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve desteklerimizi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz 100 yıl içinde en büyük felaketlerden biri bu. Resmi heyetlere ilaveten yüzlerce telefon alıyorum, İsrail halkından, STK’lardan Türkiye’ye gelmek, yardımcı olmak istiyorlar. Depremden 12 saat sonra ilk ekibi gönderdik. Yüzbinlerce ton insani yardım sağlandı, sahra hastanesi kuruldu. Bugün ziyaret edeceğim. Türkiye, İsrail’in 2012 yılındaki yangınında bize yardımcı olmuştu. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. İsrail 1999 depreminde de buradaydı. Biz burada olmaya devam edeceğiz. Şunun haberini de vermek istiyorum, İsrail’den Türkiye’ye iki gün içinde uçuşlar başlayacak. İkili ilişkileri eski seviyesine getireceğiz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. İsrail, Türkiye’nin yanındadır."


Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 14 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesindeki illerin hava durumları...

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Türkiye
#İsrail
#Bosna
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