Bakan Göktaş'tan vatandaşlara çağrı: Mahallelerinizdeki şiddet vakasını bildirin

"Yaşadığınız mahallenin ihtiyaçlarını, o mahallenin sakinlerini en iyi sizler bilir, sizler tanırsınız. Şiddet olaylarının geri dönülemez sonuçlar doğmadan önlenmesi çok önemli bir mesele. Risklerin erkenden tespit edilip koruyucu-önleyici mekanizmaların harekete geçirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 81 ilimiz ve 922 ilçemizin sosyal risk haritalarını çıkarmak için çalışmalarımızı başlattık. Sosyal risk haritaları ile kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguları bütüncül olarak görmeyi amaçlıyoruz. Elde edeceğimiz bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak. Bunun yanı sıra bakanlık olarak, 'Aile Rehberi Sistemi'ni başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmasını hedeflediğimiz Aile Rehberi Sistemi ile talep eden haneleri yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedefliyoruz. Sizlerin mahallelerinize karşı taşıdığınız duyarlılık ve sorumluluk, şiddet mağduru vatandaşlarımıza ulaşmamız, onlar için gerekli koruma, rehberlik ve destek hizmetlerimizi sunmamız açısından büyük önem arz ediyor"