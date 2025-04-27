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Bakan Işıkhan'dan 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı

Bakan Işıkhan'dan 27 Nisan e-muhtırası paylaşımı

16:0027/04/2025, Sunday
AA
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Bakan Işıkhan'dan 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan paylaşımında, "Eski Türkiye'nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği dik duruş ile akamete uğratılmıştır." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eski Türkiye'nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği dik duruş ile akamete uğratılmıştır. Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti hükümetlerini hedef alan, ülkemize ağır bedeller ödetmek isteyen onca antidemokratik müdahale ve darbe girişimi tarihin tozlu raflarında yerini almıştır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi iradesini hiçe sayan askeri darbelere ve cuntacılara bir daha asla geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir."


#27 Nisan e-muhtırası
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
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