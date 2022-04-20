Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Kocadan istifa eden doktorlara çağrı Süreyi beklemeden asistanlığa başlayabilirsiniz
ANKARA

Bakan Koca'dan istifa eden doktorlara çağrı: Süreyi beklemeden asistanlığa başlayabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla eğitim ve araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir uzmanlık eğitimine yerleşen doktorların bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan istifa eden doktorlara çağrı: Süreyi beklemeden asistanlığa başlayabilirsiniz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her ne suretle olursa olsun, memuriyetten istifa etmiş olan ve Son TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek." dedi.

Bakan Koca, sözlerinin devamında "Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek." ifadelerini kullandı.

Batman, Siirt ve Bingöl'de yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı
KORONAVİRÜS
Batman, Siirt ve Bingöl'de yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı

Bakan Koca 'en kritik' diyerek duyurmuştu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
KORONAVİRÜS
Bakan Koca 'en kritik' diyerek duyurmuştu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
TVNET TAŞKENTTE

TVNET TAŞKENT'TE

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden misafir olunuyor.
Annesi bıçaklayarak katletmişti

Annesi bıçaklayarak katletmişti

​Minik Elif gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün

Türkiye'de çocuklara en çok konulan isimler belli oldu.

Hayran kaldılar

Hayran kaldılar

​Vanlı imam okuduğu ezanla Arabistan'daki yarışmada finale kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.