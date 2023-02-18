Bakan Murat Kurum: Konutlar için yer tespiti yapıldı çalışmalar Mart ayında başlayacak

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Bakan Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanını ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Mart ayı itibarıyla konut inşaatları eş zamanlı başlayacak. Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü mikro ve zemin etüt raporlarıyla en doğru zemine göre yapacağız.
Konutlar 3-4 katı geçmeyecek.
Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz. Hedefimiz 2-3 ay içinde ihtiyacı büyük oranda gidermek.
Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz."