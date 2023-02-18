Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Murat Kurum: Konutlar için yer tespiti yapıldı çalışmalar Mart ayında başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanını ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yer tespiti yapıldığını belirterek tüm konutların inşaatına Mart ayında başlanacağını ve süreci titizlikle takip ettiklerini belirtti.

15:43 . 18/02/2023 Cumartesi
Diğer
Bakan Murat Kurum

Bakan Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanını ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar;
"Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Deprem konutları için etüt çalışması başlatıldı, yer tespitleri yapıldı.

Mart ayı itibarıyla konut inşaatları eş zamanlı başlayacak. Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü mikro ve zemin etüt raporlarıyla en doğru zemine göre yapacağız.

Konutlar 3-4 katı geçmeyecek.

Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz. Hedefimiz 2-3 ay içinde ihtiyacı büyük oranda gidermek.

Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz."

#Bakan Murat Kurum
#açıklama
#Gaziantep
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Murat Kurum: Konutlar için yer tespiti yapıldı çalışmalar Mart ayında başlayacak
Hata yapan hakeme düdük astırıldı
Hatay'da depremin 278'inci saatinde enkazdan kurtarılan Hakan Yasinoğlu Mersin'e getirildi
Yavru kuzular enkazdan çıkınca annelerine koştu
Adıyaman buz kesti, patlayan GES kazanlarından akan sular buz sarkıtı oldu
'Kömür karası eller' enkazın karanlığında kalanları ışığa kavuşturdu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.