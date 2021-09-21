Bakan Soylu 'dostum' dediği Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "dostum" diye nitelendirdiği Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Soylu, görüşmede, Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarındaki iş birliği konularını değerlendirdiklerini ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldıklarını bildirdi.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Teröristlere nefes aldırmayacağız

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dostum Sn. Horst Seehofer ile gerçekleştirdiğimiz samimi telefon görüşmesinde;

Afganistan’daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarında iş birliği konularını değerlendirdik ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldık."

REKLAM

Dostum Sn. Horst Seehofer ile gerçekleştirdiğimiz samimi telefon görüşmesinde;Afganistan’daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarında iş birliği konularını değerlendirdik ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldık. pic.twitter.com/xK5jx2YYNr