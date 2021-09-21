Gündem Bakan Soylu dostum dediği Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Soylu 'dostum' dediği Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü. İki bakan, Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konularını değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu dostum dediği Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "dostum" diye nitelendirdiği Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Soylu, görüşmede, Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarındaki iş birliği konularını değerlendirdiklerini ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldıklarını bildirdi.

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Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dostum Sn. Horst Seehofer ile gerçekleştirdiğimiz samimi telefon görüşmesinde;

Afganistan’daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarında iş birliği konularını değerlendirdik ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldık."

Dostum Sn. Horst Seehofer ile gerçekleştirdiğimiz samimi telefon görüşmesinde;Afganistan’daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarında iş birliği konularını değerlendirdik ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldık. pic.twitter.com/xK5jx2YYNr

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi. Programda gençlerin 'Reis'i ara' ısrarı üzerine Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla gençlere seslendi.


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