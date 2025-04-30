Bakan Tunç: DEM Parti ile pazarlık söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Tülay Hatimoğulları.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin," DEM Parti ile müzakere yapmadık. Sürece zarar veren açıklamalardan kaçınılmalı. Herkesin sorumlu davranması gerekiyor." dedi.
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Tunç'tan sorumlu isimlerin, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarında daha sorumlu davranması gerektiğini söyledi.
"Sorumluluk makamında olanlar, konuşma yaparken sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı."
diyen Bakan Tunç,
"Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor Bu konu Türkiye için çok önemlidir."
şeklinde konuştu.
"Bir pazarlık söz konusu değil"
"Bir pazarlık söz konusu değil"
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın
"Top iktidarda."
ifadesine tepki gösteren Bakan Tunç, şöyle devam etti:
- "'Top iktidarda' demek, burda top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bir pazarlık söz konusu değil. Biz müzakere yapmadık. Al ver söz konusu olamaz. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele... Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak."
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