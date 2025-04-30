Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç: DEM Parti ile pazarlık söz konusu değil

Bakan Tunç: DEM Parti ile pazarlık söz konusu değil

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:1930/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Tülay Hatimoğulları.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Tülay Hatimoğulları.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin," DEM Parti ile müzakere yapmadık. Sürece zarar veren açıklamalardan kaçınılmalı. Herkesin sorumlu davranması gerekiyor." dedi.

Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç'tan sorumlu isimlerin, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarında daha sorumlu davranması gerektiğini söyledi.


"Sorumluluk makamında olanlar, konuşma yaparken sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı."
diyen Bakan Tunç,
"Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor Bu konu Türkiye için çok önemlidir."
şeklinde konuştu.

"Bir pazarlık söz konusu değil"


DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın
"Top iktidarda."
ifadesine tepki gösteren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

  • "'Top iktidarda' demek, burda top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bir pazarlık söz konusu değil. Biz müzakere yapmadık. Al ver söz konusu olamaz. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele... Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak.
    "

#Yılmaz Tunç
#adalet
#DEM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı