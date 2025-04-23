Bakan Tunç yarın DEM heyetiyle görüşecek

Terörsüz Türkiye için adımlar atılmaya devam ediliyor.

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DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme için dün yeniden başvuru yaptı.