Bakan Tunç yarın DEM heyetiyle görüşecek

DEM Parti heyeti, geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesini yarın yapacak.
Terörsüz Türkiye için adımlar atılmaya devam ediliyor.
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme için dün yeniden başvuru yaptı.
Tarih belli oldu
Parti adına açıklama yapan Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, görüşmenin bu hafta içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
Beklenen tarih ise belli oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti görüşmesi, yarın gerçekleştirilecek.
Pervin Buldan'ın da hastanedeki yoğunluk sebebiyle katılamayacağı görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.
Gündemdeki konular masaya yatırılacak
Oluç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile Hukuk Komisyonu Sözcülerinin katılacağını duyurdu.
Görüşmede, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi planlanan yargı paketlerine dair DEM Parti'nin hazırlıkları ve talepleri masaya yatırılacak.