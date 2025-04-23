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Bakan Tunç yarın DEM heyetiyle görüşecek

Bakan Tunç yarın DEM heyetiyle görüşecek

12:3623/04/2025, Çarşamba
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Görüşmede Pervin buldan yer almayacak.
Görüşmede Pervin buldan yer almayacak.

DEM Parti heyeti, geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesini yarın yapacak.

Terörsüz Türkiye için adımlar atılmaya devam ediliyor.


Bu kapsamda da
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
, DEM Parti İmralı heyetiyle görüşecek.

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme için dün yeniden başvuru yaptı.


Tarih belli oldu


Parti adına açıklama yapan Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, görüşmenin bu hafta içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.


Beklenen tarih ise belli oldu.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti görüşmesi, yarın gerçekleştirilecek.


Pervin Buldan'ın da hastanedeki yoğunluk sebebiyle katılamayacağı görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.


Gündemdeki konular masaya yatırılacak


Oluç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile Hukuk Komisyonu Sözcülerinin katılacağını duyurdu.


Görüşmede, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi planlanan yargı paketlerine dair DEM Parti'nin hazırlıkları ve talepleri masaya yatırılacak.




#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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