Bakanlık AFAD vali yalanladı: Hatay'da kaosa neden olan 'Yarseli Barajı patladı' yalanını Babala TV yaymış

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık yüzyılın en büyük depremleri sonrası 10 ilde ağır tahribat oluştu. Gönüllü vatandaşlar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman gibi birçok ilde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremde 5. gün geride bırakılırken Hatay'da ortaya atılan 'Yarseli Barajı patladı' iddiası nedeniyle çalışmalar yarıda kaldı.

"BARAJ PATLADI" İDDİASI BÖLGEDE PANİĞE NEDEN OLDU





Hatay'da, iddiaya göre bir seyir halindeki araçtan "Baraj patladı kaçın" diye bağırması sonucu kentte panik oluştu. Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SEKTEYE UĞRADI

Ekipler çalışmalarını durdurup güvenli bir yere gitmek için harekete geçtiğinde gerçek ortaya çıktı. Polis ekipleri Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu duyurdu ve arama kurtarma ekipleri yeniden çalışmalarına devam etti.





"KAÇMAYIN HIRSIZLIK YAPACAKLAR"





İnsanların bulundukları alandan kaçmaya başlamasının ardından polis ve jandarma iddianın asılsız olduğunu bildirdikleri anonslarla oluşan panik havasını engellemeye çalıştı. O anlarda bir komutanın vatandaşa yaptığı açıklama da sosyal medyada paylaşıldı. Komutan, "Hırsızlık ve yağma yapacaklar, baraj patlamadı, kaçmayın" diyerek vatandaşları geri çevirmeye çalıştı.









O yalanları ise ilk Babala TV'nin piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik iddiaları Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Babala TV'nin ortaya attığı tespit edildi.





BAKAN KİRİŞCİ'DEN YARSELİ BARAJI YALANINA YANIT: ASILSIZ!





Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, A Haber'e yaptığı açıklamada "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar." cümlelerine yer verdi. Ayrıca Bakanı Kirişci, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." mesajını verdi.





HATAY VALİSİ: RESMİ OLMAYAN AÇIKLAMALARA İNANMAYIN





Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Doğan, Yarseli Barajı'nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."

TATAR: İDDİALAR YALAN

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da bugün yaptığı açıklamada sosyal medyadaki baraj ve volkanik patlama iddialarına değindi. Tatar, "İddialar yalan, ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın" ifadelerini kullandı.















