Bakanlık AFAD vali yalanladı: Hatay'da kaosa neden olan 'Yarseli Barajı patladı' yalanını Babala TV yaymış

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Hatay
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6'lık yüzyılın en büyük depremleri sonrası 10 ilde ağır tahribat oluştu. Gönüllü vatandaşlar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman gibi birçok ilde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremde 5. gün geride bırakılırken Hatay'da ortaya atılan 'Yarseli Barajı patladı' iddiası nedeniyle çalışmalar yarıda kaldı.
Hatay'da, iddiaya göre bir seyir halindeki araçtan "Baraj patladı kaçın" diye bağırması sonucu kentte panik oluştu. Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Ekipler çalışmalarını durdurup güvenli bir yere gitmek için harekete geçtiğinde gerçek ortaya çıktı. Polis ekipleri Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu duyurdu ve arama kurtarma ekipleri yeniden çalışmalarına devam etti.
O yalanları ise ilk Babala TV'nin piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik iddiaları Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Babala TV'nin ortaya attığı tespit edildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Vali Doğan, Yarseli Barajı'nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.
Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da bugün yaptığı açıklamada sosyal medyadaki baraj ve volkanik patlama iddialarına değindi. Tatar, "İddialar yalan, ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın" ifadelerini kullandı.