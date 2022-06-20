Mahir Ünal açıkladı: Bedelli affı nedir, kimleri kapsıyor? Bedelli affı ücreti ne kadar?

Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilme yolu açılmasıyla bedelli affı tekrar gündeme geldi. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bedelli affı için yasal düzenleme hazırlanıyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesi yapılacak.

Askerlik affı 2022 gelecek mi, kimleri kapsayacak?

Vatandaşlar internette bakayalara bedelli askerlik affı nasıl olacak?', 'Askerlik affı 2022 gelecek mi, kimleri kapsayacak?', 'Asker kaçakları için bedelli ücreti ne kadar?' sorularını aratmaya başladı. 550 bin kişinin faydalanacağı afla ilgili son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi.

#CANLI AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Bedelli Askerlik Af Düzenlemesi'ne ilişkin açıklama yapıyor.

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Bakayalara bedelli askerlik affı nasıl olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ünal, burada üzerinde çalıştıkları 7 kanunda düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. 7 kanunda yapılacak düzenleme için 20 maddelik bir hazırlık yaptıklarını söyleyen Ünal, "7 kanunda düzenleme değişiklik öngörüyoruz. Teklif 20 maddeden oluşuyor. Meclis Başkanlığı'na sunacağız." dedi.

Ünal'ın açıkladığı düzenlemelerden biri bakaya olanların bedelliden faydalanmalarının önünü açacak.

Askerlik affı 2022 gelecek mi, kimleri kapsayacak?

550 bin kişiyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin Ünal, "Yoklama kaçağı bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanlar için teklifimizi hazırladık. Teklifimiz, kamuoyunda bedelli yasası olarak konuşulan bakaya yoklama kaçağı olup, bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair bir düzenlemeyi içeriyor.

Asker kaçakları için bedelli ücreti ne kadar?

Yine dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süre ile yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınmasını içeriyor." diye konuştu.

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar, belli mi?

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli miktarlarını belirleyip kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Ünal, ayrıca teklifin açıklamasının hemen ardından TBMM'ye sunulacağını söyledi.

Daha önce gündeme gelen öğrenci affını da bu değişikliklerde yasalaştıracaklarını belirten Ünal, öğrenci affı ile ilgili düzenlemeleri bu hafta Meclis'e sunmayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı duyurmuştu. Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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