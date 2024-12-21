Başkan Altay, Suriye'deki işlere talip olan muhalefete seslendi: Önce önünüzdeki işi yapın

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresi'nde muhalefet belediye başkanlarına yüklendi. Hayata geçirdikleri Konya tarihi için önemli çalışmaları anlatan Başkan Altay, tüm bu işleri yaparken başka belediye başkanlarının 'engelleniyoruz' edebiyatı yaptığını belirterek, "Bütün polemiklerin merkezindeler. Şimdi yeni gündem SGK borçları… Ya, biz bu kadar işi yaparken SGK borcumuzu ödüyoruz, devlete 1 lira borcumuz yok da size ne oluyor. Zaten hiçbir iş yapmıyorsunuz bari devlete olan yükümlülüğünüzü yerine getirin. En azından bunu yapın." diye konuştu.
"Tüm Türkiye 'Konya Modeli Belediyecilik'i örnek alıyor"
"Eğer beceremiyorsanız gelin size anlatalım"
"Suriye’nin yanan otobüslere ihtiyacı yok"
Suriye’de yaşananların Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ne kadar büyük bir lider olduğunu muhalefet hariç tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Başkan Altay, “Onlar hala öküzün altında buzağı aramaya devam ediyor. Ama elhamdülillah Suriyeli kardeşlerimize karşı yapmış olduğumuz Ensar görevimizin sonucunu hep birlikte gördük. Şimdi birisi çıkmış diyor ki; Suriye’deki işlere biz talibiz. Arkadaş sen önce önündeki işi yap. Suriye’nin yanan otobüslere ihtiyacı yok. Suriye’nin yürümeyen merdivenlere ihtiyacı yok... Sen önce şehrine yapman gerekenleri bir yap. Ama arkadaşlar temel atmama töreni yapmaya alıştıkları için altyapının ne demek olduğundan haberleri yok, bilmiyorlar, farkında değiller. Marmara Denizi müsilajdan perişan olmuş durumda. İzmir Körfezi’nin durumu ortada. Bunlar oturmuş hala polemik peşinde koşuyor. Önce önünüzdeki işi yapın” diye konuştu.
"Sizin ne yaptığınızı biz depremde gördük"
Muhalefete yönelik eleştirilerini Hatay depremi üzerinden sürdüren Altay, “Sizin ne yaptığınızı biz depremde gördük. Ben Hatay’daydım, bütün Konya Hatay’daydı. Geldiniz, fotoğraf çekindiğiniz, gittiniz. Ekibiniz de sizin gibi yaptı. Köşe başlarına araçlarını koydular, fotoğraf karesi yaptılar. Biz hala şu anda Hatay’da Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunu yapıyoruz, Konyalılar adına. Hatay’dan elimizi, eteğimizi çekmedik. Onun için diyorum ki, lütfen belediyeciliğe odaklanın. Lütfen şehirlerimizde neler yapıyoruz bunu konuşalım. Yurt dışında yapılacak işler konusunda bir ihtiyaç olursa burada Konya belediyesi olarak Dünya Belediyeler Birliği’nde ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde edindiğimiz tecrübeyi paylaşmaya hazırız. Ama kameralar önünde şov yaparak bu işlerin olmayacağının bilinmesini arzu ederim. Suriye’de çok önemli altyapı işleri var. Suriye’de yapılması gerekenler var. Devletimiz yapılması gerektiği zaman, yapılması gerektiği şekilde ne yapılacağını zaten planlıyor” diye görüş belirtti.
"Konya'ya hizmet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"
Konya’nın tüm Türkiye’de bir model haline geldiğini anlatan Başkan Altay, “Bunda bizi diğerlerinden ayıran en önemli fark birlik ve beraberliğimiz. Sayın bakanlarımız, il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz hep birlikte bu şehri sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Onlar ne yaparsa yapsınlar, onlar hangi polemiklerin içinde olurlarsa olsunlar, biz Konya’ya hizmet etmeye ve Konya’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.