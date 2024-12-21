Başkan Altay, Suriye'deki işlere talip olan muhalefete seslendi: Önce önünüzdeki işi yapın

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Bütün polemiklerin merkezindeler. Şimdi yeni gündem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları… Ya, biz bu kadar işi yaparken SGK borcumuzu ödüyoruz devlete, 1 lira borcumuz yok da size ne oluyor. Zaten hiçbir iş yapmıyorsunuz, bari devlete olan yükümlülüğünüzü yerine getirin. En azından bunu yapın. Eğer beceremiyorsanız gelin size anlatalım. Hem iş yapmak hem hizmet etmek hem de devlete karşı yükümlülükleri yerine getirmek nasıl olur; gelin Büyükşehir olarak anlatalım, Meram, Karatay, Selçuklu belediyeleri olarak anlatalım. Ama arkadaşların gündeminde hiç belediyecilik olmadı. Tek bir hedefleri var; siyasi kariyerlerini bir üste taşımak. Hayallerinde kurdukları makamlara ulaşmak. Bütün yaptıkları işin temelinde bu var ve kamu kaynaklarını kendilerine bu alanı aşmak için kullanıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ifade ettim, buradan bir kez daha söylüyorum: Lütfen gelin, belediyeciliği konuşalım. Lütfen gelin, şehirlere neler yaptığımızı konuşalım. Siz de çıkın ve deyin ki şehirlerimize bunları bunları kazandırdık. Biz de sizi alkışlayalım. Ama verdikleri sözler konuşulmasın, yapmadıkları ortaya çıkmasın diye nerede bir polemik var onun üzerinden gündemde kalmayı yeğliyorlar.