Gündem Bedelli askerlik başvuru tarihi ve ücreti belli oldu
İSTANBUL

Bedelli askerlik başvuru tarihi ne zaman? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak. 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler açıklandı.
Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda, Kanun gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler açıklandı.

Buna göre, yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracak. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

BEDELLİ ASKERLİKTE KURA İŞLEMİ 2020 OCAK AYINDA YAPILACAK

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

REKLAM
  • Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.

2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi
GÜNDEM
Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi

Yeni askerlik düzenlemesi: 6 aya düşüren madde kabul edildi
GÜNDEM
Yeni askerlik düzenlemesi: 6 aya düşüren madde kabul edildi
Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

​Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik duyurusunu yayımladı.
15 Temmuzda Marmaray ücretsiz

15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan güzel haberi verdi.
Pençe-2Harekatı başladı

Pençe-2
Harekatı başladı

Dün gece yeni bir operasyon düzenlendi.
Bileziğini sattı<br>bir tane aldı

Bileziğini sattı
bir tane aldı

​"4 ev yaptım, araba sahibi oldum."
S-400 teslimatında 2. gün

S-400 teslimatında 2. gün

Füze sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi.
22 bin liralık<br> mektupla oy istemiş

22 bin liralık
mektupla oy istemiş

CHP'lilerden Meclis'e rekor bileşik posta gideri.
Yok böyle inat

Yok böyle inat

​Rizeli kardeşler, baba mirasını motorlu testereyle ikiye böldü.
Yeni oluşuma<br>6 ilde operasyon

Yeni oluşuma
6 ilde operasyon

​Yurt dışına kaçmak isteyenlere Kızılırmak'ta tatbikat yaptırdıkları ortaya çıktı.
Mahkeme<br> kararıyla zam

Mahkeme
kararıyla zam

​Mecburi zammı kapısına astığı yazı ile duyurdu.
Kenetlenerek atlattık

Kenetlenerek atlattık

​15 Temmuz FETÖ ihaneti enerjimizi ve zamanımızı çalsa da…
Yol kesip <br>tehditler savurdu

Yol kesip
tehditler savurdu

​Maganda taksicinin yaptıkları pes dedirtti.
Gençlere<br>cevap verdi

Gençlere
cevap verdi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağaç Dikme Bayramı'na yeşil ışık.
Ve S-400 Türkiye'de

Ve S-400 Türkiye'de

​Türkiye, tehditlerine rağmen geri adım atmadı.
Mütefekkir Eygi<br>Hakk'a yürüdü

Mütefekkir Eygi
Hakk'a yürüdü

Cenazesi bugün Fatih Camii'nden kaldırılacak.
Katliam peşinde

Katliam peşinde

​Kana susayan Hafter'in gözü Beni Velid şehrinde.
Tercih değil<br>zorunluluk

Tercih değil
zorunluluk

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü.
Trump'a İran onayı

Trump'a İran onayı

Yasal düzenleme, 170'e karşı 251 oyla kabul edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.