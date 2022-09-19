Binlerce aile LGBT dayatmalarına karşı yürüdü: Aile kırmızı çizgidir

Fikirde Birlik ve Düşünce Platformu öncülüğünde 150 kadar STK’nın desteklediği “Büyük Aile Birliği Yürüyüşü”ne katılanlar “Cinsiyetsiz topluma dur de” ve “Aile hedefte başını çevirme” sloganlarıyla yürüdü.

Fikirde Birlik ve Düşünce Platformu öncülüğünde binlerce kişi LGBT dayatmasına karşı Büyük Aile Birliği Yürüyüşü’nde buluştu. 150 STK’nın desteklediği program Saraçhane’de başladı. Sanatçı ve gazetecilerin ilgi gösterdiği eyleme erken saatlerden itibaren binlerce kişi akın etti. Her görüşten sağ sol demeden aile birliğini destekleyen vatandaşların katıldığı programda Türk bayrakları dalgalandı. Hep bir ağızdan “LGBT dayatmasına dur de”, “Cinsiyetsiz topluma dur de” ve “Aile hedefte başını çevirme” sloganları atıldı.

SESSİZCE YÜRÜDÜLER

Sanatçı, oyuncu, parti temsilcisi, STK başkanları ve gazetecilerin konuşmalarının ardından yağmurlu havaya rağmen binlerce kişi Beyazıt Meydanı’na doğru “Sessiz Yürüş”e başladı. Yürüyüşün ardından Beyazıt Meydanı’nda “Büyük Aile Buluşması Manifestosu” okundu.

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ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ

Aile birliği söz konusu olduğunda kimsenin engel olamayacağını söyleyen Fikirde Birlik ve Düşünce Platformu Başkanı Kürşat Mican, “Ailesine, nesline, inancına, medeniyetine, vatanına, bayrağına sahip çıkmak için milletimizin dinamosu aile yapımızı, göz bebeğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi LGBT akımından korumak, dur demek için buradayız. Sizler burada aileleriniz için her fikirden her görüşten insanlarla birlikte bir araya geldiniz. LGBT lobisi aile yapımızı dinamitlemesin diye buradayız” diye konuştu.

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AİLELERİMİZ DEĞERLİDİR

Programda ailenin önemini vurgulayan avukat ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Birlik ve beraberliğimizi göstermek için buluştuk. Buradaki herkes biliyor ki Anadolu coğrafyasının olmazsa olmazı vardır. Aile bizim kutsalımızdır. Bunu kurtarmak için toplandık. Bu küresel oyuna dayatmaya dur demek için bugün buluştuk" dedi.

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AHLAK BEKÇİLİĞİ YAPMIYORUZ

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, "Biz kimsenin ahlak bekçiliğini yapmıyoruz. Sadece ailemize dokunma diyoruz" derken, oyuncu Burak Haktanır, "Dayatmalara karşı uyanık olmalıyız. Neslimizi ele geçirmelerine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kendi dijital mahallemizi üretmeliyiz

Neslimizi kaybetmemek için kendi mahallemizi kurmamız gerektiğini belirten Youtuber Sertaç Güngör, şunları söyledi: “LGBT dayatmasının çocuklar nezdinde ana perdesi youtube. Hepimizin çocukları video izliyor oyun oynuyor. Biz çocuklara temiz içerikler üreten Youtuberlar çıkaramazsak neslimizi kaybetmeye devam edeceğiz. Biz Youtuber olarak çocuklara ne söylersek kabul ediyorlar. Karanlığa sövmek yerine kendi dijital mahallemizi kurmamız lazım.” Vatan Partisi Genel Başkan yardımcısı Meltem Ayvalı ise, "Farklı kesimlerden herkes ailemizin korumaya bir araya geldik. Tek amacımız var vatan" dedi.

Gençliğimizi onlara emanet etmeyeceğiz

Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Dilek Çınar, şöyle konuştu: "Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Türk gencini LGBT aktivisti yapamazlar. LGBT dayatması geleceğimize karşı işlenen bir cinayettir. Biz insanlığımızı koruyacağız. Kimliğine cinsiyetine yabancılaşmış, ailesi dağıtılmış bir gençlik olabilir mi? İnsanlığın sonu gelir. Biz insanlığımızı koruyarak, ailemizi koruyacağız. Ant olsun onlara gençliğimizi emanet etmeyeceğiz. Batı onların eline bir bayrak verdi. Onlar Batı'dan aldıkları fonlarla ülkemize bu çürümüşlüğü sokmak istiyorlar. Batı’ya 15 Temmuz’da nasıl direndiysek bu saldırıla direneceğiz. Üniversitelerimize LGBT kulüpleri açacaklarmış. Söz veriyoruz açtırmayacağız. Biz kadınlar biz erkekler bu milletin geleceği olacağız.”

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