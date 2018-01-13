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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün kripto yöntemleri! FETÖ'cülerin iletişim yöntemleri

Bir FETÖ'cü nasıl anlaşılır?

15 Temmuz'dan sonra kripto FETÖ'cüler aralarında iletişim sağlamak için bir çok şeytani plan kurduğu deşifre edildi. Güvenlik güçlerinin çözdüğü yöntemler pes dedirtti.

Haber MerkeziDiğer
FETÖ'cülerin deşifre olmamak için kullandıkları yöntemler.
FETÖ'cülerin deşifre olmamak için kullandıkları yöntemler.

15 Temmuz ihanetinin ardından kirli yüzü iyice açığa çıkan FETÖ, operasyonları etkisizleştirmek ve çözülmeleri önlemek için akıl almaz yöntemler uyguluyor.

Yargı ve emniyet ekipleri tarafından deşifre edilen FETÖ’nün şeytani planlarından bazıları şöyle;

KIZIL ÖTESİYLE OKUNAN MESAJ

Adana polisinin, FETÖ’nün ‘gaybubet evi’ne düzenlediği operasyonda, Nazif B. tarafından tuvalete atılan, ‘ByLock’ yüklü cep telefonu hattının ABD’den getirildiği belirlendi. Örgüt evindeki aynada FETÖ liderinin örgütteki çözülmelerin önüne geçmek için gönderdiği bir şiirin yazılı olduğu ortaya çıktı. Ayna üzerindeki mesajın özel bir kalemle yazılıp, ancak kızıl ötesi ışıklarla okunabildiği tespit edildi.

KRİPTO İLETİŞİM METOTLARI

Aydın’da FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinin kripto iletişim yöntemlerine dikkat çekildi. İddianamede yer alan sanık ifadesinde, örgüt üyelerinin şifreli telefon numaraları kullandığı, gerçek numarayı bulmak için son 4 rakamın her birini 10’a tamamlamak gerektiği detayına yer verildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan sanık H.K’nin ifadesinde “Mesela bana verilen numaranın sonundaki 2416’nın her rakamını 10’a tamamlayarak 8694 şeklinde arıyordum” dedi.

(+) 1 FORMÜLÜ

Antalya’da ise FETÖ’nün “askerî mahrem yapılanmasına” yönelik operasyonda gözaltına alınanlar, sorumlusu oldukları kişilerin telefonlarını (+) 1 olarak kaydedip numaraları gizledikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt sorumlularının bazı erkek üyelerini telefonlarına kadın isimleriyle kaydettiği ortaya çıktı.

'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
OYNAT02:55
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
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YERİNE ATANAN FETÖ’CÜ ÇIKTI

“Mor Beyin” tuzağı ile cep telefonunu ‘ByLock’a yönlendirdiği 11 bin 480 mağdurdan biri olan eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, dünkü KHK ile görevine iade edildi. Güvenir’in FETÖ’cülükten aklanarak döndüğü görevde bulunan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir ise 4 Ocak’ta FETÖ’cü olduğunu itiraf ederek teslim olmuştu.

FETÖ telefon numaralarını böyle gizlemiş
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FETÖ telefon numaralarını böyle gizlemiş

FETÖ'cü askerlerin 'ankesör' yalanları ortaya çıktı
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