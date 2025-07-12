Bugün atılan adım hayırlara vesile olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK mensubu bir grubun Irak’ın kuzeyinde silah bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında, “Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin” dedi.