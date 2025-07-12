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Bugün atılan adım hayırlara vesile olsun

Bugün atılan adım hayırlara vesile olsun

04:0012/07/2025, Saturday
G: 12/07/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

PKK’lı ilk grubun silah bırakmasından sonra MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak “memnuniyetini” dile getirdi. DEM Partili Pervin Buldan da Erdoğan ve Bahçeli’yi arayarak teşekkür etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK mensubu bir grubun Irak’ın kuzeyinde silah bırakmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında, “Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin” dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Terörsüz Türkiye
#Silah Bırakma
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