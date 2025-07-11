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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni atama kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni atama kararı Resmi Gazete'de

07:4211/07/2025, Cuma
DHA
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Nurullah Okumuş atandı, ayrıca 4 üniversiteye rektör ataması gerçekleşti.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre,
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş atandı.
Ayrıca,
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Atilla Arkan ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne ise Bahadır Kürşat Güntürk atandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Nurullah Okumuş
#Adem Akçakaya
#Atilla Arkan
#Bahadır Kürşat Güntürk
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