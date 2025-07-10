Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılışının 5'inci yıl dönümünü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşan Erdoğan, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.
Söz konusu kararla birlikte Ayasofya'nın müze statüsü kaldırılmış, cami olarak ibadete açılması kararlaştırılmıştı.