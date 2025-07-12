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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

00:3612/07/2025, Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Esma Ersin atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar yayımlandı.


Buna göre;

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yusuf Öksüzömer atandı.

Öte yandan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Esma Ersin atandı.

Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet asli üyeliklerine, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Derya Örs, Prof Dr. Osman Mert, Prof Dr. Ali Osman Kurt ve Prof Dr. Emel Topcu atanırken, yedek üyeliklere, Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Muharrem Eliş ve Fatih Mehmet Özveren atandı.


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