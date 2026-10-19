Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
‘Lazım olur’ diyerek almayın

‘Lazım olur’ diyerek almayın

Neslihan Önder
04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
‘Lazım olur’ diyerek almayın
Arşiv.

Tüketici araştırmaları ve ikinci el platformlarındaki veriler, hevesle alınıp kısa süre sonra kenara atılan eşyaların başında koşu bandı, matkap, meyve sıkacağı, kamp malzemesi ve benzerlerinin olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bunun nedeni birçok insanın, ihtiyacını değil gelecekteki hayatını hayal ederek alışveriş yapması. İndirimler, kampanyalar ve sosyal medya da bu davranışı besliyor.

Evlerdeki dolap, depo ve balkonlar, çoğu zaman yalnızca birkaç kez kullanılan ya da hiç kullanılmayan eşyalarla dolu. Büyük umutlarla alınan koşu bantları, tek bir tamirat için satın alınan matkaplar, “Artık sağlıklı besleneceğim” düşüncesiyle alınan meyve sıkacakları, kamp ekipmanları, mutfak robotları ve spor aletleri... Satın alırken vazgeçilmez görülen bu eşyaların çoğu, kısa süre sonra evin bir köşesinde unutuluyor. Uzmanlara göre bu durumun nedeni, yalnızca plansız alışveriş değil. İnsanlar çoğu zaman bugünkü ihtiyaçları için değil, gelecekteki yaşamlarını hayal ederek satın alıyor.

İKİNCİ EL PAZARI BÜYÜYOR

Tüketici eğilimlerine ilişkin araştırmalar ile ikinci el platformlarındaki veriler, evlerde en fazla kullanılmadan tutulan eşyaların koşu bantları, spor ekipmanları, matkap ve diğer elektrikli el aletleri, meyve sıkacakları, ekmek yapma makineleri, waffle cihazları, kamp ekipmanları ve hobi malzemeleri olduğunu gösteriyor. Kullanılmadan tutulan eşyaların sayısına ilişkin resmi bir istatistik yer almazken, son yıllarda ikinci el satış platformlarının büyümesi, kullanılabilir durumdaki çok sayıda eşyanın tekrar ekonomiye kazandırıldığını gösteriyor. Uzmanlara göre yılda yalnız birkaç kez kullanılacak ürünlerde satın alma yerine kiralama ya da ikinci elin tercih edilmesi, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de gereksiz tüketim ve israfın önüne geçiyor.

BİR GÜN LAZIM OLUR

Klinik Psikolog Sedat Tanış, evlerde en çok kullanılmadan bekletilen ürünlerin kıyafetler, ayakkabılar, spor ekipmanları, elektronik cihazlar, mutfak gereçleri ve kamp malzemeleri olduğunu belirtti. Satın alma sürecinde insanların kendilerini “Kesinlikle işime yarayacak”, “Sık sık kullanırım”, “Bir gün mutlaka lazım olur” gibi cümlelerle ikna ettiğini belirten Tanış şunları söyledi: “Bu düşünceyle alıyoruz ancak zamanla düşünce ile gerçek örtüşmemeye başlıyor. O ürünler dolapta, depoda, garajda kalıyor. Kullanılmayan eşyalar zamanla psikolojik bir yük de oluşturuyor. Atmaya kıyamadığı, kullanmaya da fırsat bulamadığı bu eşyalar kişiyi rahatsız etmeye başlıyor.”

ASIL MOTİVASYON İYİMSER BEKLENTİ

  • İnsanların hiçbir eşyayı kullanılmayacağını düşünerek satın almadığını vurgulayan Sedat Tanış, asıl motivasyonun geleceğe dair iyimser beklenti olduğunu ifade etti: “Hepimiz zaman zaman ihtiyacımız olduğunu düşünerek alışveriş yaparız. Hiç kimse bir ürünü ‘Kullanmayacağım’ diye satın almaz. Aksine, çoğumuz o ürünü sık kullanacağına inanarak alır. Maddi imkanların artması, kampanyalar, indirimler, dürtüsel alışveriş alışkanlığı ve sosyal medya bu süreci hızlandırdı. Kullanılma ihtimali düşük birçok ürün bu nedenle cazip hale geldi.”

Bebek sahibi olmak giderek güçleşiyor
Hayat
Bebek sahibi olmak giderek güçleşiyor
Menopozda kilo almak kaçınılmaz değil
Hayat
Menopozda kilo almak kaçınılmaz değil
Grip ilacı deyip geçmeyin!
Hayat
Grip ilacı deyip geçmeyin!

Başlıklar :psikolojitoplumAlışveriş
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026