‘Lazım olur’ diyerek almayın

Evlerdeki dolap, depo ve balkonlar, çoğu zaman yalnızca birkaç kez kullanılan ya da hiç kullanılmayan eşyalarla dolu. Büyük umutlarla alınan koşu bantları, tek bir tamirat için satın alınan matkaplar, “Artık sağlıklı besleneceğim” düşüncesiyle alınan meyve sıkacakları, kamp ekipmanları, mutfak robotları ve spor aletleri... Satın alırken vazgeçilmez görülen bu eşyaların çoğu, kısa süre sonra evin bir köşesinde unutuluyor. Uzmanlara göre bu durumun nedeni, yalnızca plansız alışveriş değil. İnsanlar çoğu zaman bugünkü ihtiyaçları için değil, gelecekteki yaşamlarını hayal ederek satın alıyor.

İKİNCİ EL PAZARI BÜYÜYOR

Tüketici eğilimlerine ilişkin araştırmalar ile ikinci el platformlarındaki veriler, evlerde en fazla kullanılmadan tutulan eşyaların koşu bantları, spor ekipmanları, matkap ve diğer elektrikli el aletleri, meyve sıkacakları, ekmek yapma makineleri, waffle cihazları, kamp ekipmanları ve hobi malzemeleri olduğunu gösteriyor. Kullanılmadan tutulan eşyaların sayısına ilişkin resmi bir istatistik yer almazken, son yıllarda ikinci el satış platformlarının büyümesi, kullanılabilir durumdaki çok sayıda eşyanın tekrar ekonomiye kazandırıldığını gösteriyor. Uzmanlara göre yılda yalnız birkaç kez kullanılacak ürünlerde satın alma yerine kiralama ya da ikinci elin tercih edilmesi, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de gereksiz tüketim ve israfın önüne geçiyor.

BİR GÜN LAZIM OLUR

Klinik Psikolog Sedat Tanış, evlerde en çok kullanılmadan bekletilen ürünlerin kıyafetler, ayakkabılar, spor ekipmanları, elektronik cihazlar, mutfak gereçleri ve kamp malzemeleri olduğunu belirtti. Satın alma sürecinde insanların kendilerini “Kesinlikle işime yarayacak”, “Sık sık kullanırım”, “Bir gün mutlaka lazım olur” gibi cümlelerle ikna ettiğini belirten Tanış şunları söyledi: “Bu düşünceyle alıyoruz ancak zamanla düşünce ile gerçek örtüşmemeye başlıyor. O ürünler dolapta, depoda, garajda kalıyor. Kullanılmayan eşyalar zamanla psikolojik bir yük de oluşturuyor. Atmaya kıyamadığı, kullanmaya da fırsat bulamadığı bu eşyalar kişiyi rahatsız etmeye başlıyor.”

ASIL MOTİVASYON İYİMSER BEKLENTİ

İnsanların hiçbir eşyayı kullanılmayacağını düşünerek satın almadığını vurgulayan Sedat Tanış, asıl motivasyonun geleceğe dair iyimser beklenti olduğunu ifade etti: “Hepimiz zaman zaman ihtiyacımız olduğunu düşünerek alışveriş yaparız. Hiç kimse bir ürünü ‘Kullanmayacağım’ diye satın almaz. Aksine, çoğumuz o ürünü sık kullanacağına inanarak alır. Maddi imkanların artması, kampanyalar, indirimler, dürtüsel alışveriş alışkanlığı ve sosyal medya bu süreci hızlandırdı. Kullanılma ihtimali düşük birçok ürün bu nedenle cazip hale geldi.”

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