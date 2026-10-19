66 fonun tasfiyesi tamam

A1, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin yönettiği 66 yatırım fonunda bulunan 45 binden fazla kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işlemi Ziraat Bankası tarafından tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Altıncı Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararı aldığı bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin 14 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği, teklifin gelecek hafta Genel Kurul’da görüşülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

TASFİYE SAYISI 131’DEN 65’E DÜŞTÜ

Tasfiye sürecindeki fon sayısının 131’den 65’e düştüğü aktarılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemenin de değerlendirildiği kaydedildi.

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