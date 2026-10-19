Batı'da sokak isyanları
Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Savunmada hedef yüzde 85 yerlilik
2027 bütçesinde savunmaya 2,18 trilyon lira ayrıldı. Savunma harcamalarının 2029'da yüzde 3,5'e yükselmesi, 3 yıl içerisinde savunma sanayiindeki yerlilik oranının da yüzde 85,5'e çıkarılması hedefleniyor.
Batı'da sokak isyanları
Batı’da Fransa’dan İtalya’ya, Portekiz’den İspanya ve ABD’ye kadar birçok ülkede sokaklar isyanda… Gösterilerin ön saflarında gençler, öğrenciler, işçiler, çiftçiler var. Şikayetleri konut sorunu, akaryakıt fiyatları, yetersiz ücretler ve eğitim koşulları. Fransa’da şehirler savaş alanına dönerken öfkeli protestocular Limoges’da tarihi belediye binasını yaktı.
Akyazı'da dev kapışma
Perşembe günü Avrupa’da oynadıkları rakiplerini alt eden Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün Süper Lig’de kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, Akyazı’da oynanacak mücadeleyi kazanarak zirveye ortak olmak isterken; siyah-beyazlılar, iki kulvardaki istikrarlı görüntüsünü sürdürmenin peşinde.