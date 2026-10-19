Fon teklifi Genel Kurul’da

‘Lazım olur’ diyerek almayın

Tüketici araştırmaları ve ikinci el platformlarındaki veriler, hevesle alınıp kısa süre sonra kenara atılan eşyaların başında koşu bandı, matkap, meyve sıkacağı, kamp malzemesi ve benzerlerinin olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bunun nedeni birçok insanın, ihtiyacını değil gelecekteki hayatını hayal ederek alışveriş yapması. İndirimler, kampanyalar ve sosyal medya da bu davranışı besliyor.