Fon teklifi Genel Kurul’da
04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Kızılay’ın görev ve yetkilerini düzenleyen kanun teklifi ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcıların zararlarının karşılanmasına ilişkin düzenleme ele alınacak.
Genel Kurul, yarın çalışmalarına başlayarak Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edecek. Teklifin ilk üç maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle, Türkiye'ye yurt dışından olağan ve olağanüstü dönemlerde gönderilen Kızılay ve Kızılhaç yardımlarının alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş Türk Kızılayı olacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline de nakdi tazminat ödenebilecek.
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