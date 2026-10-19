Doğal gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos’ta gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye’nin enerji politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz üretiminden enerji diplomasisine, elektrik ve doğal gaz desteklerinden nükleer yatırımlara kadar birçok konuda değerlendirmeler yapan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirirken yerli kaynakların üretimdeki payını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlandı.Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tören sonrası Ankara Temsilcimiz Fazlı Şahan ve diğer gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PETROL VE GAZDA 1 MİLYON VARİL HEDEFİ

Türkiye’nin günlük yaklaşık 300 bin varil petrol ve doğal gaz üretmesine karşılık tüketiminin 2 milyon varil düzeyinde olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye Petrolleri'ni günlük 1 milyon varil üretim yapan bir şirket haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu seviyenin Türkiye’nin petrol ve doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayabileceğini ifade etti. Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nın üçüncü geliştirme fazıyla üretimin dört katına çıkarılacağını vurgulayan Bayraktar, yüzer üretim platformlarının devreye girmesiyle toplam üretimin günlük yaklaşık 550 bin varile ulaşmasının beklendiğini kaydetti. İkinci platformun 2027’de veya 2028’in başında gelmesinin planlandığını, üretime hazır 10 kuyunun platforma bağlanacağını bildirdi. Yeni üretim aşamasındaki gazın 2027 başında konutlarda kullanılması hedefleniyor. Gabar’da günlük 100 bin varillik üretim hedefinin üzerine çıkmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin kuzeyinde kayaçların içindeki petrolü üretime kazandırmak amacıyla yatay sondaj ve hidrolik çatlatma yöntemlerinin kullanılacağını açıkladı.

YURT DIŞINDA YENİ LOKASYONLAR

Türkiye Petrolleri'nin yurt dışındaki faaliyetlerini genişlettiğini belirten Bayraktar, Kerkük petrollerine ortak olunduğunu, Libya ile yeni projeler üzerinde çalışıldığını, Somali’de aramaların sürdüğünü ve Pakistan’da sismik çalışmalara başlanacağını söyledi. Rusya’dan dizel alımlarının devam edeceğini söyleyen Bayraktar, küresel krize rağmen Türkiye’de tedarik kesintisi yaşanmadığını ifade etti.

FARK KAMUDAN KARŞILANYOR

Enerji fiyatlarındaki yükselişin Türkiye’nin ithalat faturasını artırdığını belirten Bayraktar, Avrupa’da bin metreküp doğal gazın yaklaşık 1000 dolar, Türkiye’de konutlara uygulanan fiyatın ise 220 dolar olduğunu söyledi. Aradaki farkın kamu kaynaklarıyla karşılandığını kaydeden Bayraktar, elektrik ve doğal gaz desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Kış döneminde enerji arzında sıkıntı beklemediklerini ifade eden Bayraktar, doğal gaz fiyatlarına ilişkin “Zam yok” dedi. Fiyat ayarlamalarını mümkün olduğunca yılda bir kez, ağırlıklı olarak nisan ayında yapmayı planladıklarını belirtti. Elektrikte yüksek tüketimli abonelere yönelik destek sınırının 2027 için yeniden belirleneceğini, doğal gazda ise ortalama tüketimin yüzde 75 üzerinde kalan abonelerin daha düşük oranda destekleneceğini açıkladı. Türkiye’nin 2023-2026 döneminde enerji desteklerine yaklaşık 55- 60 milyar dolar ayırdığını belirten Bayraktar, Karadeniz gazının yaklaşık 7,5 milyar dolar, Gabar petrolünün ise 3 milyar dolarlık ekonomik değer oluşturduğunu kaydetti.

YÜZDE 35 ELEKTRİKLEŞME ÖNERİSİ

‘Milli Enerji 2040’ programının iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini de içereceğini belirten Bayraktar, Türkiye’nin COP31 öncesinde 2035 yılı için yüzde 35 elektrikleşme önerisini uluslararası gündeme taşıyacağını açıkladı. Elektrikleşmenin sanayi, ulaştırma, tarım ve binalarda elektrik kullanımının yaygınlaşması anlamına geldiğini vurgulayan Bayraktar, Türkiye’de kişi başına elektrik tüketiminin 2040 yılına kadar iki katına çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. Artan talebin karşılanmasında yenilenebilir enerji ve nükleer yatırımların önemine işaret etti.

YENİ ENERJİ KORİDORLARI

Türkiye’nin enerji arz güvenliği için güzergâh çeşitliliğine önem verdiğini belirten Bayraktar, TürkAkım, TANAP ve Irak-Türkiye boru hatlarının stratejik rolüne işaret etti. Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması fikrini gündeme getiren Bayraktar, Irak petrol boru hattının Kerkük’ten Basra’ya uzatılmasının daha kısa ve ekonomik bir güzergâh sağlayabileceğini söyledi. Arz krizinin derinleşmesi halinde petrol fiyatlarının 150-200 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Avrupa Birliği’nin Rus gazına yönelik kısıtlamalarının yeni tedarik kaynaklarına ihtiyacı artıracağını ifade eden Bayraktar, Avrupa’nın Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimi yakından izlediğini ve Türkiye’den gaz ithalatını gündeme getirdiğini aktardı.

AZERBAYCAN’DAN İLAVE AKIŞ 2029’DA

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji ilişkilerinde sorun bulunmadığını belirten Bayraktar, 2029’da başlaması planlanan ilave doğal gaz alımında erteleme öngörmediklerini söyledi. Azerbaycan elektriğinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan Yeşil Enerji Koridoru projesinin de gündemde olduğunu kaydetti

Bor ihracatında 1,5 milyar dolarlık beklenti

Türkiye’nin dünya bor rezervlerinde yüzde 70’in üzerinde paya sahip olduğunu belirten Bayraktar, yaklaşık 4 milyon tonluk küresel bor pazarında Türkiye’nin satış payının yüzde 65 düzeyinde bulunduğunu söyledi. Yıllık 2,6-2,7 milyon ton bor satışı gerçekleştirildiğini ifade eden Bayraktar, 2026 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasının beklendiğini açıkladı. Bayraktar, küresel pazarın sınırlı büyüklüğü nedeniyle yüksek katma değerli üretime odaklandıklarını belirtti.

‘Milli Maden 2040’ programı 2027’de hazırlanacak

Bayraktar, enerji alanındaki 2040 vizyonuna benzer şekilde madencilikte de uzun vadeli bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, ‘Milli Maden 2040’ programının 2027 yılında hazırlanmasının planlandığını açıkladı. Dünyada kritik madenler konusunda yoğun rekabet yaşandığını belirten Bayraktar, yapay zekâ çağında ülkelerin gelişimini çip teknolojisi ve güçlü enerji altyapısının belirleyeceğini söyledi. Nadir toprak elementleri ve kritik madenlerin hem ileri teknoloji hem de enerji yatırımları açısından stratejik önem kazandığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin bu kaynakları yalnızca çıkarmayı değil, yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedeflediğini ifade etti.

Dizelin bir kısmı Türkiye’ye gelecek

Kanal 7'ye konuşan Bakan Bayraktar, Rusya’nın dizel ihracatına getirdiği kısıtlamalar sonrası ABD ile anlaşma yapıldığını hatırlattı. Bayraktar, bu çerçevede Türkiye’nin de bu yakıttan pay alacağını açıkladı. Dizel tedarikinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildiren Bayraktar, anlaşmada dizelin bir kısmının Türkiye’ye, bir kısmının ise ABD’ye yönlendirilmesinin öngörüldüğünü, yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin de bu tedarikten yararlanacağını belirtti.

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