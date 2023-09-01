Büyük Zaferin İhtişamı 30 Ağustos'ta Şile'de Coşkuyla Kutlandı

Klasik Araç Sergisi: Tarih Kokan Bir Zaman Yolculuğu

Sabah saatlerinde Şile Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi tören ile başlayan 30 Ağustos etkinlikleri, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen klasik araç korteji ile devam etti. Şile’nin ana caddelerinden geçen klasik araçlar Şilelilere ve Şile’de bulunan misafirlere keyifli ve nostaljik anlar yaşattı. Kortejin ardından Marina’da bulunan Deniz Sahne önünde gerçekleştirilen Klasik Araç Sergisi ile ziyaretçiler araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Klasik Mercedes-Benz Topluluğu’na üye araçların sergilendiği etkinlikte otomobil tarihinin önemli kilometre taşlarından olan 1960 ile 1992 model Mercedes-Benz araçlar Şile’de farklı bir deneyim yaşanmasını sağladı.

Gençlerin Azmi Geleceği Aydınlatıyor

Şile Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Spor Akademisi Kapanış Programı etkinliği ile Şilelileri buluşturdu. Sporun birleştirici gücü altında bir araya gelen gençler, tüm izleyenlere ilham kaynağı oldu. Şile Belediyesi Spor Akademisi, 2023 yaz dönemi boyunca 12 farklı branşta 2 bine yakın genç ve yetişkine spor hizmeti sunarak büyük bir başarı elde etti. Jimnastikten futbola, tekvandodan dalga sörfüne kadar geniş bir yelpazede eğitim veren akademi, 36 kişilik uzman kadrosuyla spora meraklılara yön verdi.

Ağva'da da 4 branşta 150 öğrenciye kapılarını açan Spor Akademisi, yaz dönemi kapanışında 500 öğrenciye sertifikalarını takdim etti. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Şile, artık spor ve sporcunun ilçesi olarak anılmaktan gurur duyuyoruz. Spor faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Kurulduğu günden bugüne kadar her yaş grubundan toplamda 6500 kişiye profesyonel ve tamamen ücretsiz olarak spor eğitimi sağlayan Akademimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Zafer Bayramı Korteji: Geçmişten Geleceğe Bir Yürüyüş

Şile için klasikleşmiş bir etkinlik olan kortej yürüyüşü yoğun bir katılımla icra edildi. Bando eşliğinde düzenlenen kamu protokolünün de hazır bulunduğu kortej tüm katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. Düzenlenen kortej yürüyüşü ile Şile’nin cadde ve sokakları kırmızı beyaza büründü. Korteje katılan Şileliler ve ziyaretçiler, coşkuyla 30 Ağustos’u kutladı. Türk bayraklarıyla donatılan sokaklar, milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini yansıttı.

Ahmet Şafak Konseri: Zafer Ruhunu Müzikle Taçlandırdı

Gecenin ilerleyen saatlerinde, kent meydanında sahne alan Ahmet Şafak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Şafak'ın güçlü sesi ve etkileyici performansıyla, zaferin coşkusu müzikle birleşerek doruk noktasına ulaştı. Katılımcılar, müziğin büyüsü altında geçmişin ve geleceğin bir araya geldiği bu anı doyasıya yaşadı. Düzenlenen konsere Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve yöneticileri, belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Destanımızı Kutluyoruz!

Konser sırasında Ahmet Şafak’a Şile Bezi gömlek hediye eden Başkan Ocaklı, “Bugün, Türk milletinin tarih sahnesine yazdığı destanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Öncelikle bağımsızlık mücadelemizin taçlandırıldığı bu büyük zafer gününde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz kahramanlarımıza rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu özel günde, geçmişimizin kahramanlarını anmak ve onların aziz hatırasını yaşatmak adına Şile Meydanımızda bir araya geldik. Gün boyu düzenlediğimiz farklı etkinliklerde bizlerle birlikte olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Daha nice bayramları hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu günümüze anlam katan sanatçımız Ahmet Şafak’a da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



