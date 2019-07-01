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POLİTİKA

Çanakkale'deki belediye başkanlarından LGBT tepkisi: Şehrimizin ahlaki bir sorunla anılmasını hazmedemiyoruz

Çanakkale Belediyesi'nin sosyal medya hesabından LGBTİ'ye destek niteliği taşıyan paylaşımına AK Partili ilçe ve belde belediye başkanlarından çok sert tepki geldi. Belediye başkanlarının açıklamasında, Şehrimizin maneviyatı ve yatırımları dışında ahlaki bir sorun teşkil eden böylesi bir konuyla anılmasını hazmedemiyoruz" denildi.

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Çanakkale Şehitleri Anıtı
Çanakkale Şehitleri Anıtı

Çanakkale Belediyesi'nin sosyal medya hesabından LGBTİ’ye destek veren paylaşımına şehirdeki AK Partili ilçe ve belde belediye başkanlarından çok sert tepki geldi. 10 belediye başkanının ortak imza ile yaptığı açıklamada, "Çanakkale ismi özeldir, Çanakkale tüm dünyanın saygı gösterdiği kadim bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla Çanakkale ismi bu çirkin paylaşımlarla bir arada kullanılamaz. Bu millet buna izin vermez. Belediye başkanı seçilmek; size bu topraklar adına söz hakkı tanımaz, sadece hizmet sorumluluğu yükler" denildi.


Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Veysel Aacar, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın'ın ortak imzası ile yayınlanan metin şöyle:
"Ahlaki sorunla anılmayı hazmedemiyoruz"
"Çanakkale Belediyesi’nin sosyal medya hesabından LGBTİ’ye destek niteliği taşıyan paylaşımı; toplumsal değerlerimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize aykırıdır. Çanakkaleli belediye başkanları olarak, böyle bir rezilliği kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bizler son dönemde Çanakkale’mizin ulusal ve uluslararası alanda imza attığı başarılarla, ev sahibi olduğu organizasyonlarla ve ilklerle gündeme gelmesine alışkınız. Şehrimizin maneviyatı ve yatırımları dışında ahlaki bir sorun teşkil eden böylesi bir konuyla anılmasını hazmedemiyoruz. Bu davranış, tarihimize, şehrimize ve bu topraklarda şehit düşen kahramanlarımıza saygısızlıktır, vefasızlıktır.

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"Belediye başkanı şahsi düşüncesini belediyenin hesabından paylaşamaz"
Çanakkale ismi özeldir, Çanakkale tüm dünyanın saygı gösterdiği kadim bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla Çanakkale ismi bu çirkin paylaşımlarla bir arada kullanılamaz. Bu millet buna izin vermez. Belediye başkanı seçilmek; size bu topraklar adına söz hakkı tanımaz, sadece hizmet sorumluluğu yükler. Belediye Başkanının kendi şahsi düşüncesi bu yönde olabilir, kendi şahsi hesabından paylaşabilir; fakat belediyenin resmi sosyal medya hesabından bu paylaşımın yapılması doğru değildir.

"Tüm şehirden özür dilemelerini bekliyoruz"
AK Partili 10 belediye başkanı olarak bu skandala imza atan tüm kişi ve yöneticileri kınıyor; bu yanlıştan bir an önce dönerek bizleri de zan altında bırakmalarından dolayı tüm hemşehrilerimizden özür dileme erdemini göstermelerini bekliyoruz."
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