CHP’de adaylık krizi derinleşiyor: Kılıçdaroğlu vites yükseltti

CHP'nin ana gündemini oluşturan Cumhurbaşkanı adayı konusunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimini eleştiren bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını sonlandırma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu "Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, ‘pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir" dedi.
CHP’de adaylık krizi derinleşiyor. Türkiye ve dünya kritik bir dönemden geçerken, CHP’de gündem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda.
Özel’den aday belirleme açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının, partiye üye 1 milyon 600 bin kişinin oyuyla belirleneceğini duyurdu.
İmamoğlu ve Yavaş arasında rekabet
Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı hız kazandı. Her iki isim de olası adaylık süreci için hazırlıklarını sürdürürken, parti içinde tartışmalar büyüyor.
Kılıçdaroğlu’ndan eleştiri
Partinin ana gündemi ‘kim aday olacak?’ sorusuna kilitlenmişken, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sürece tepki gösterdi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, parti içindeki gelişmelere yönelik eleştirilerde bulundu.
CHP içinde aday belirleme süreci giderek hararetlenirken, parti içi dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu.
'Tartışmalara son verin'
Kılıçdaroğlu, yetkililere çağrıda bulunarak, parti organlarının zamanı geldiğinde aday belirleyeceğini vurgulayan net açıklamalar yapmalarını ve bu tür gereksiz tartışmalara son vermelerini önerdi.