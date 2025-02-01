CHP’de adaylık krizi derinleşiyor: Kılıçdaroğlu vites yükseltti

"Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, ‘pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir.' CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir. Parti yetkilileri, 'zamanı geldiğinde partinin yetkili organları adayımızı belirleyecektir' açıklaması tüm bu gereksiz tartışmaların önünü kesecektir."