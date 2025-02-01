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CHP’de adaylık krizi derinleşiyor: Kılıçdaroğlu vites yükseltti

CHP’de adaylık krizi derinleşiyor: Kılıçdaroğlu vites yükseltti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:041/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kılıçdaroğlu CHP ile ilgili çıkışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor
Kılıçdaroğlu CHP ile ilgili çıkışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor

CHP'nin ana gündemini oluşturan Cumhurbaşkanı adayı konusunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimini eleştiren bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını sonlandırma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu "Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, ‘pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir" dedi.

CHP’de adaylık krizi derinleşiyor. Türkiye ve dünya kritik bir dönemden geçerken, CHP’de gündem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda.


Özel’den aday belirleme açıklaması


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının, partiye üye 1 milyon 600 bin kişinin oyuyla belirleneceğini duyurdu.


İmamoğlu ve Yavaş arasında rekabet


Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı hız kazandı. Her iki isim de olası adaylık süreci için hazırlıklarını sürdürürken, parti içinde tartışmalar büyüyor.



Kılıçdaroğlu’ndan eleştiri


Partinin ana gündemi ‘kim aday olacak?’ sorusuna kilitlenmişken, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sürece tepki gösterdi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, parti içindeki gelişmelere yönelik eleştirilerde bulundu.


CHP içinde aday belirleme süreci giderek hararetlenirken, parti içi dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu.


'Tartışmalara son verin'


CHP'deki adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetiminin öncelikli görevinin
"Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?"
sorusunu gündemden çıkarmak olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, yetkililere çağrıda bulunarak, parti organlarının zamanı geldiğinde aday belirleyeceğini vurgulayan net açıklamalar yapmalarını ve bu tür gereksiz tartışmalara son vermelerini önerdi.


Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç, ‘pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir.' CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir. Parti yetkilileri, 'zamanı geldiğinde partinin yetkili organları adayımızı belirleyecektir' açıklaması tüm bu gereksiz tartışmaların önünü kesecektir."



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

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