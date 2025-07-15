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CHP’den Manavgat ihraçları

CHP’den Manavgat ihraçları

04:0015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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CHP MYK'sında alınan karara göre Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alındı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel partisinin MYK toplantısında alınan kararları açıkladı. Yücel Manavgat'taki rüşvet skandalı kapsamında Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül’ün kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verildiği ifade etti. Yücel, “Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır” açıklamasında bulundu.



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