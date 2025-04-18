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CHP'den TSK'ya yönelik organize fitne girişimi: Atatürk peçi yalanıyla orduyu siyasete çekmeye çalıştılar

CHP'den TSK'ya yönelik organize fitne girişimi: Atatürk peçi yalanıyla orduyu siyasete çekmeye çalıştılar

21:3518/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Özel ve CHP'li isimler pilotların kollarından Atatürk peçinin kaldırılmak istendiği iddiasında bulundu.
Özel ve CHP'li isimler pilotların kollarından Atatürk peçinin kaldırılmak istendiği iddiasında bulundu.

CHP'ye yakın isimler, partinin gelenekselleştirdiği 'Atatürk üzerinden siyaset üretme' polemiğine bir yenisini ekledi. Konya’daki pilotların kolundaki Atatürk imzalı peçlerin, MSB’de görevli bir Başçavuş tarafından kaldırtıldığı iddia edildi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Terkoğlu'nun iddiayı kamuoyuna taşımasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da buna destek verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iddiaya destek çıkarak, "O resmi koydurtmayanların da günü gelince alnını karışlayacağız." ifadeleriyle tehditler savurdu.

CHP
'ye yakın isimler ikinci '
teğmenler
' yalanını ortaya atarak orduyu siyasete çekmeye çalıştı.

CHP'nin siyasi düstur haline getirdiği 'Atatürk üzerinden polemik üretme' mekanizması bugün bir kez daha ortaya çıktı.

Bazı basın yayın organlarında
Konya
'daki
132. Filo
'da
Hava Kuvvetleri
nin bir çekimi için bazı pilotların kollarına
Mustafa Kemal Atatürk
imzalı bir yama takmak istedikleri ama mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle taktırmak istenmediğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

CHP organizasyonuyla TSK'ya yönelik fitne girişimi

Katıldığı bir programda söz konusu iddiaya ilişkin konuşan CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Terkoğlu, bir Astsubay Başçavuşun, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istediği yönünde kamuoyunu yanıltmaya yönelik ifadeler kullandı.

Terkoğlu'nun bu hezeyanlarına daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu destek çıktı.

X hesabından paylaşımda bulunan Bağcıoğlu, 'korsan yemin' olayına atıfta bulunarak bu iklimi yarattığını ileri sürdü.

İddiayı köpürten Özel yine tehdit etti

CHP sıfatıyla yürütülen bu organize fitne operasyonuna en son ise parti Genel Başkanı Özgür Özel sahip çıktı.

"O resmi koydurtmayanların da günü gelince alnını karışlayacağız." ifadeleriyle tehditler savuran Özel, "Nasıl demiştim ki teğmenleri ordudan atanlar için, 'Bir gün teğmenler gelecek, onları atanlar gidecek. Teğmenleri alnından öpüyoruz. Bu kararı alanların alnını karışlayacağız.' diye, aynı noktadayız. Bu konuda bir santim geri gitmeyiz." ifadelerini kullandı.

Kirli tezgahı DMM bozdu

Orduyu siyaset içerisine çekme amacı taşıyan algı operasyonuna ilişkin İletişim Başkanlığı açıklamada bulunarak son noktayı koydu ve kirli tezgahı bozdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) X hesabından yapılan paylaşımda "Bir Astsubay Başçavuş, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

"Peçler farklı kollara takılarak yönerge dışı hareket edildi"

Açıklamada görevli astsubay başçavuşun videoda yer alacak pilotların kollarında birbirinden farklı peçlerin yer aldığını ve bu peçlerin bazı askerlerde sağ kolda, bazı askerlerde de sol kolda olacak şekilde yönerge dışı kullanıldığını fark ettiği belirtildi.

Peçlerin yönergeye uygun takılmadığı ve başçavuşun da pilotlara yönergeye uygun olarak hareket etmeleri yönünde bilgilendirme yaptığı vurgulanan açıklamada, "Bu bilgilendirmenin, 'Atatürk imzasının kaldırılmak istendiği' şeklinde manipüle edildiği tespit edilmiştir." denilerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.




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