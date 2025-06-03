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CHP’li belediyeler Türk Dünyası'ndan çıkıyor

CHP’li belediyeler Türk Dünyası'ndan çıkıyor

Nazife Bardak
04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrıldı. Mansur Yavaş karara, “kamuda uygulanan tasarruf tedbirlerini” gerekçe gösterdi. Ancak CHP’li belediyelerin birlikten peş peşe çıkması, Genel Merkez’den bu yönde talimat geldiği yorumlarına neden oldu.

Mansur Yavaş’ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden çıktı. Konuya ilişkin başkanlık yazısı, ABB Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde tartışmalarla kabul edildi. Oylamada AK Parti, MHP ve BBP’li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen CHP’li üyelerin kabul oylarıyla ABB 2010 yılından beri bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrıldı.

ABB’nin birlikten çıkış kararına “kamuda uygulanan tasarruf tedbirleri” gerekçe gösterildi. Alınan kararda gerekçe olarak, “Cumhurbaşkanlığı’nın Tasarruf Tedbirleri konulu genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası kuruluşlarla üyeliklerinin gözden geçirilerek kurumların faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamayanların sonlandırılması istenildiği” sunuldu. Bu nedenle ABB’nin düzenli olarak yüksek üyelik aidatı ödediği ancak Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin ABB’nin yerel ve uluslararası çalışmalarına katkı sağlamadığı öne sürüldü. Birliğin, konserlere milyonlarca lira kaynak akıtan ABB’ye yıllık üyelik maliyetinin 600 bin TL olduğu öğrenildi.

GENEL MERKEZ’DEN TALİMAT MI GELDİ?

Daha önce de CHP yönetimindeki Denizli Büyükşehir ve Pamukkale Belediyesi, Kastamonu ve Bilecik belediyeleri, Eskişehir’in Odunpazarı ile Edirne’nin Keşan belediyeleri, İstanbul’dan da Üsküdar ve Büyükçekmece belediyeleri birlikten ayrılmıştı. CHP’li belediyelerin peş peşe birlikten çıkması, Genel Merkez’den bu yönde talimat geldiği iddialarına neden oldu.



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