CHP'li belediyelerin 'heykel' sevdası sürüyor: Çayıralan Belediyesi de kervana katıldı

CHP'nin son heykel hizmetinin adresi ise Yozgat'ın 13 ilçesi arasında CHP'li belediyenin bulunduğu tek ilçe olan Çayıralan.

Çayıralan'da heykel dikmek için seçilen bahane de 60 yıl önce Avrupa'ya verilen işçi göçü.

Adı: Umuda yolculuk anıtı

ANKA'nın haberine göre Almanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine 1960’lı yıllarda ilk gidenleri yolcu eden, günümüzde ise Avrupa ülkelerinde en fazla işçisi bulunan illerden biri olan Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, gurbetçileri temsil eden ‘Umuda Yolculuk’ anıtı dikildi.

Hollanda ve İstanbul’dan sonra Yozgat’ın Çayıralan ilçe meydanına dikilen anıt ile yurt dışına göç eden birinci kuşak işçilerin anısı ölümsüzleştirildi.

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