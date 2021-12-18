CHP'li Fikri Sağlar: İktidar erken seçim kararı almazsa sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını açıklamasına rağmen bu konudaki provokasyonlarını sürdürüyor.

Son olarak dün, TÜSİAD Başkanı ile görüştüğünü ve erken seçim için konuşmaları gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun çağrısı, bugün yapılan duyuruyla karşılık buldu. TÜSİAD, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşılmayacağı belirtilerek, iktidara "iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" çağrısı yaptı.

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CHP'Lİ FİKRİ SAĞLAR: SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ BAŞLAMALI

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Eski Milletvekili ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, 'erken seçim' isteyen muhalefete "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı" diyerek akıl verdi.

"81 İLDE 'DERHAL SEÇİM' MİTİNGLERİ YAPILSIN"

Her ilde seçim mitinglerinin yapılması gerektiğini savunan Sağlar'ın paylaşımı şöyle:

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"Muhalefet derhal seçim istiyor, AK Parti seçime gitmiyor. Ne yapmalı?

1- Kesin süre verilmeli.

2- Verilen sürede seçim kararı alınmazsa, muhalefet sine-i millete dönmeli.

3- 81 ilde "Derhal Seçim" mitingleri yapılmalı.

4- Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı. Başka çıkış yok!"

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