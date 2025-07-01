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CHP'ye soğuk duş: Zafer Partisi'nden 'Saraçhane' talimatı

CHP'ye soğuk duş: Zafer Partisi'nden 'Saraçhane' talimatı

15:401/07/2025, Salı
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Özgür Özel - Ümit Özdağ.
Özgür Özel - Ümit Özdağ.

CHP'nin bu akşam Saraçhane'de yapmayı planladığı mitingine ilişkin İstanbul Teşkilatı’na yazı gönderen Zafer Partisi, mitinge katılmamama talimatı verdi.

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Ekrem İmamoğlu
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Zafer Partisi katılmayacak


Saraçhane'de bu akşam yapılacak mitinge ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


Zafer Partisi, İstanbul Teşkilatı’na yazı gönderdi.


Gönderilen yazıda, Saraçhane mitingine katılmamama talimatı verildi.



İstanbul Teşkilatı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

Bu gün yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saraçhane'deki etkinliğine, Zafer Partisi Teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır.

İlçe Başkanlarına talimat yazılarak, gereğinin yapılmasını rica ederim.



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