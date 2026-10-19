21:24, 19/10/2026, Pazartesi
Kediye çarpmamak için fren yaptı motosikleti devrildi
Adana’nın Seyhan ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü, ıslak zeminde kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada elinden yaralanan sürücünün yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen H.İ., önüne çıkan kediye çarpmamak için fren yaptı. Islak yol nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken sürücü yere düştü. Sürücünün elinden yaralandığı kazanın görüntüleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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