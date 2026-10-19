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297 bin kişi başvurunca yeni karar geldi: AÖF kayıt süresi uzatıldı! 2026 AÖF öğrenci affı ve ikinci üniversite kayıtları son gün ne zaman?

297 bin kişi başvurunca yeni karar geldi: AÖF kayıt süresi uzatıldı! 2026 AÖF öğrenci affı ve ikinci üniversite kayıtları son gün ne zaman?

23:09, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 23:11, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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297 bin kişi başvurunca yeni karar geldi: AÖF kayıt süresi uzatıldı! 2026 AÖF öğrenci affı ve ikinci üniversite kayıtları son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 güz dönemi öğrenci affı ve ikinci üniversite kayıt başvuru süreleri uzatıldı. Üniversiteden yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, öğrencilerden gelen yoğun taleplerin değerlendirildiği ve bu kapsamda kayıt işlemleri için tarihlerin uzatıldığı açıklandı. Peki AÖF öğrenci affı ve ikinci üniversite kayıtlarında başvuruların son günü ne zaman? İşte üniversiteden yapılan açıklamalar ve yeni tarihler.

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine AÖF kayıt süresini 23 Ekim 2026 Cuma gününe kadar uzattı. Öğrenci affı, İkinci Üniversite kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri için son başvuru saatleri açıklandı.


Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri ve adaylarından gelen taleplerin ardından AÖF kayıt süresini uzatma kararı aldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kapsamında öğrenci affı kesin kayıtları, İkinci Üniversite başvuruları ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 23 Ekim 2026 Cuma olarak belirlendi.

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine AÖF kayıt süresini 23 Ekim 2026 Cuma gününe kadar uzattı. Öğrenci affı, İkinci Üniversite kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri için son başvuru saatleri açıklandı.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri ve adaylarından gelen taleplerin ardından AÖF kayıt süresini uzatma kararı aldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kapsamında öğrenci affı kesin kayıtları, İkinci Üniversite başvuruları ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 23 Ekim 2026 Cuma olarak belirlendi.

AÖF öğrenci affına 297 bin 238 başvuru


Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen öğrenci affı sürecine yoğun ilgi gösterildi. Eğitimine yeniden devam etmek isteyen 297 bin 238 kişi, öğrenci affı kapsamında başvuruda bulundu.


Başvurulardaki yoğunluk ve öğrencilerden gelen taleplerin ardından üniversite, kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için ek süre tanıdı. Böylece hem öğrenci affından yararlanacak adaylar hem de mevcut öğrenciler için kayıt takvimi güncellendi.

AÖF öğrenci affına 297 bin 238 başvuruAnadolu Üniversitesi tarafından yürütülen öğrenci affı sürecine yoğun ilgi gösterildi. Eğitimine yeniden devam etmek isteyen 297 bin 238 kişi, öğrenci affı kapsamında başvuruda bulundu.Başvurulardaki yoğunluk ve öğrencilerden gelen taleplerin ardından üniversite, kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için ek süre tanıdı. Böylece hem öğrenci affından yararlanacak adaylar hem de mevcut öğrenciler için kayıt takvimi güncellendi.

AÖF kayıtları ne zaman bitiyor? İşte son tarih ve saatler


Anadolu Üniversitesi, kayıt ve sınav merkezi tercihi işlemleri için farklı bitiş saatleri belirledi. Güncellenen takvime göre son tarihler şöyle:


Öğrenci affı güz dönemi kesin kayıt: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 17.00


İkinci Üniversite kayıtları: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 17.00


Güz dönemi kayıt yenileme: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 22.00


Sınav merkezi tercihleri: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 23.59


Öğrencilerin işlemlerini kendileri için belirlenen saatlere kadar tamamlamaları gerekiyor.

AÖF kayıtları ne zaman bitiyor? İşte son tarih ve saatlerAnadolu Üniversitesi, kayıt ve sınav merkezi tercihi işlemleri için farklı bitiş saatleri belirledi. Güncellenen takvime göre son tarihler şöyle:Öğrenci affı güz dönemi kesin kayıt: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 17.00İkinci Üniversite kayıtları: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 17.00Güz dönemi kayıt yenileme: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 22.00Sınav merkezi tercihleri: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 23.59Öğrencilerin işlemlerini kendileri için belirlenen saatlere kadar tamamlamaları gerekiyor.

AÖF kayıt yenileme ve İkinci Üniversite başvuruları nereden yapılacak?


Öğrenci affı kapsamında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile İkinci Üniversite programlarına kayıt yaptıracak kişiler, işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.


AÖF bünyesinde öğrenimine devam eden öğrenciler ise güz dönemi kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

AÖF kayıt yenileme ve İkinci Üniversite başvuruları nereden yapılacak?Öğrenci affı kapsamında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile İkinci Üniversite programlarına kayıt yaptıracak kişiler, işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.AÖF bünyesinde öğrenimine devam eden öğrenciler ise güz dönemi kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

AÖF öğrencileri ders materyallerine nasıl ulaşacak?


Anadolu Üniversitesi, açık ve uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerine zaman ve mekândan bağımsız öğrenim olanağı sunuyor.


Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, e-Kampüs ve Anadolu Mobil platformları üzerinden ders materyallerine erişebilecek. Öğrenciler, bu dijital platformları kullanarak eğitim süreçlerini kendi zamanlarına göre planlayabilecek.

AÖF öğrencileri ders materyallerine nasıl ulaşacak?Anadolu Üniversitesi, açık ve uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerine zaman ve mekândan bağımsız öğrenim olanağı sunuyor.Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, e-Kampüs ve Anadolu Mobil platformları üzerinden ders materyallerine erişebilecek. Öğrenciler, bu dijital platformları kullanarak eğitim süreçlerini kendi zamanlarına göre planlayabilecek.
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