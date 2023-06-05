Varank, “Bu görevin sonuna gelmiş olduk. Bu birtakım çalışması” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da çalışmalarından dolayı Varank’ı överek, “Bizlere örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin otomobili, 60 yıllık bir rüya sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE’yi yine bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdağan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını sizin öncülüğünüzde bu dönemde başlattık. Çıta çok yüksek bunun bilincindeyiz” dedi.