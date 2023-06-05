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Çıta çok yüksek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na atanan Mehmet Fatih Kacır, selefi olan Mustafa Varank’ı, “Bizlere örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Çıta çok yüksek, bunun bilincindeyiz” diyerek övdü.

Haber Merkezi
04:00 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mustafa Varank, Mehmet Fatih Kacır.

Mustafa Varank, Mehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Mustafa Varank, görevi törenle Mehmet Fatih Kacır’a devretti. Devir teslim töreninde konuşan Mustafa Varank, görev ve sorumlulukları millete hizmet etme sevdası ile yerine getirince netice alındığına dikkat çekti.

Varank, “Bu görevin sonuna gelmiş olduk. Bu birtakım çalışması” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da çalışmalarından dolayı Varank’ı överek, “Bizlere örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin otomobili, 60 yıllık bir rüya sizlerin öncülüğünde gerçekleşmiş oldu. Uzaya milli görüntüleme uydumuz İMECE’yi yine bu dönemde gönderme başarısı elde ettik. Gökdoğan gibi, Bozdağan gibi kritik teknoloji projelerini bu dönemde tamamlamak nasip oldu. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını sizin öncülüğünüzde bu dönemde başlattık. Çıta çok yüksek bunun bilincindeyiz” dedi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Kacır, Türkiye Yüzyılı’nı tam bağımsız Türkiye anlayışı ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacaklarını vurguladı.



#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Mehmet Fatih Kacır
#Mustafa Varank
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