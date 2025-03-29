Coca-Cola içeceklerinde yüksek klorat tespit edildi: Türkiye’de risk var mı?

Soykırım destekçisi Coca-Cola Europacific Partners; Coke, Fanta, Sprite, Tropico ve Minute Maid markalı içeceklerde yüksek düzeyde klorat tespit edildiğini açıkladı. Klorat, su arıtımı ve gıda işleme süreçlerinde kullanılan bir dezenfektan kalıntısı olup, yüksek seviyelerde tiroid fonksiyonlarını bozabiliyor.





Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da 328 GE ile 338 GE üretim kodları arasındaki ürünler piyasadan toplatılırken, şirket diğer Avrupa ülkelerinde de ilgili kurumlarla temasta olduklarını belirtti.

Uzun vadeli etkileri endişe verici

Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü’ne göre, kloratın kısa süreli maruziyeti düşük risk taşıyor ancak özellikle bebekler, çocuklar ve tiroid rahatsızlığı olan bireyler için uzun vadeli etkileri endişe verici.





Şirket, geri çağırmanın şimdilik sadece belirli Avrupa ülkeleri için geçerli olduğunu söylese de, klorat seviyelerinin düzenli olarak test edilip edilmediği konusunda net bir açıklama yapmadı.

Daha önce de geri çağrılmıştı

Bu, Coca-Cola’nın güvenlik endişeleri nedeniyle ürünlerini ilk kez piyasadan çekmesi değil. Geçtiğimiz yıl Avusturya’da milyonlarca plastik şişe, metal parçacıklar içerebileceği şüphesiyle geri çağırılmıştı.

Türkiye'de de risk olabilir mi?

Coca-Cola'nın Türkiye'de satılan içeceklerinin de benzer bir kontaminasyona uğrayıp uğramadığı belirsizliğini koruyor. Gıda güvenliği uzmanları, Türkiye’deki yetkili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) bu içecekleri incelemesi gerektiğini vurguluyor.





Kolalara denetimler artırılmalı

Uzmanlar, yetkililerin Coca-Cola ve diğer gazlı içecek markalarının klorat seviyelerini test ederek kamuoyuna açıklama yapmasını talep ediyor. Türkiye’deki tüketici hakları dernekleri ise, halk sağlığını korumak için daha sıkı denetimler yapılması gerektiğini belirtiyor.







