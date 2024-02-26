Cumhur İttifakı Ankara adayı Altınok'tan Yavaş'a sert gönderme: Yaptığın proje yok ki kopyalayalım

"Bir tane esnafa dahi ceza yazılmamıştır. 9 bin esnafa ceza yazıldığı iddiası tamamen yalandır. 600 kişiyi işten attığım iddiası da asılsızdır. Kendisi büyükşehirden kaç kişiyi attı, asıl onu açıklasın. Seçimden önce söz verdiği halde kaç bin kişiyi işinden etti onu açıklasın. Ankara'ya verdiğin sözlerin yüzde 90'ını yapmamışsın. Senin yaptığın proje yok ki, kopyalayalım. Vaadin çok, ama yaptığın iş yok. Biz emeklimize destek oluyoruz. Binlerce vatandaşımıza destek oluyoruz; ama istismar ve reklam yapmıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanısın. Böyle açıklama yapmadan önce bir sor, öğren, doğru bilgilerle çık konuş. Aksi halde böyle açıklamalarınla kamuoyu önünde mahcup olursun”