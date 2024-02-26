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Cumhur İttifakı Ankara adayı Altınok'tan Yavaş'a sert gönderme: Yaptığın proje yok ki kopyalayalım

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisi için, 600 kişiyi işten attığı ve pandemi döneminde 9 bin esnafa ceza uyguladığı yönündeki eleştirisine yazılı açıklama yaparak cevap verdi. Altınok, Mansur Yavaş'ın, Ankara'ya verdiği sözlerin yüzde 90'ını tutmadığını belirterek, "Senin yaptığın proje yok ki, kopyalayalım. Vaadin çok ama yaptığın iş yok" dedi.

16:58 - 26/02/2024 Pazartesi
DHA
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş

Cumhur ittiAnkara adayı Turgut Altınok, CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisi için, 600 kişiyi işten attığı ve pandemi döneminde 9 bin esnafa ceza uyguladığı yönündeki eleştirisine yazılı açıklama yaparak cevap verdi.

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok
Altınok, Mansur Yavaş'ın, Ankara'ya verdiği sözlerin yüzde 90'ını tutmadığını belirterek,
"Bir tane esnafa dahi ceza yazılmamıştır. 9 bin esnafa ceza yazıldığı iddiası tamamen yalandır. 600 kişiyi işten attığım iddiası da asılsızdır. Kendisi büyükşehirden kaç kişiyi attı, asıl onu açıklasın. Seçimden önce söz verdiği halde kaç bin kişiyi işinden etti onu açıklasın. Ankara'ya verdiğin sözlerin yüzde 90'ını yapmamışsın. Senin yaptığın proje yok ki, kopyalayalım. Vaadin çok, ama yaptığın iş yok. Biz emeklimize destek oluyoruz. Binlerce vatandaşımıza destek oluyoruz; ama istismar ve reklam yapmıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanısın. Böyle açıklama yapmadan önce bir sor, öğren, doğru bilgilerle çık konuş. Aksi halde böyle açıklamalarınla kamuoyu önünde mahcup olursun”
ifadelerini kullandı.

Altınok, mal varlığının belediye başkanı olmadan önce kayıtlı olduğunu ve güncel mal varlığını da yakında kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.
Altınok, Mansur Yavaş'ın İngiltere'den ödül aldıklarına ilişkin açıklamasına ise, "Amerika'dan, İngiltere'den alıyorsun. Biz ise Türk dünyasından alıyoruz. İşte fark burada. Sen Londra'nın sokaklarında, biz Ankara'nın sokaklarında. Farkımız burada" değerlendirmesinde bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Hocalı şehitlerini andı

Turgut Altınok, Hocalı Katliamı'nın 32'nci yılı nedeniyle Keçiören Hocalı Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma programına da katıldı. Burada konuşan Altınok, "Karabağ'daki şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Haydar Aliyev'i, Elçi Bey'i rahmet ve minnetle anıyoruz. 'Bir millet iki devlet' sözü her alanda perçinleniyor, gün geçtikçe manası daha çok anlaşılıyor" dedi. Turgut Altınok, 1992'de Hocalı Katliamına karşı Türkiye'de çeşitli miting ve yürüyüş düzenlediklerini söyleyerek, "Bizim şairimiz diyor ki ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Soykırıma 1992'de şahitlik edenlerdenim. O zaman yüreğimiz yanmıştı, ciğerimiz yanmıştı. Biz de burada boş durur muyuz? 1992 yılı Milliyetçi Çalışma Partisi Ankara İl Başkanıydım. Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş ile Kasalar'da bir miting düzenledik. Karabağ'daki soykırımı telin mitingi. Daha sonra Şereflikoçhisar ilçesinde yine bir telin mitingi düzenledik. Rahmetli Başbuğ ile beraber" diye konuştu.


AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.


#Turgut Altınok
#AK Parti
#Ankara
#Mansur Yavaş
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