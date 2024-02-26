Cumhur İttifakı Ankara adayı Altınok'tan Yavaş'a sert gönderme: Yaptığın proje yok ki kopyalayalım

Cumhur ittiAnkara adayı Turgut Altınok, CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisi için, 600 kişiyi işten attığı ve pandemi döneminde 9 bin esnafa ceza uyguladığı yönündeki eleştirisine yazılı açıklama yaparak cevap verdi.
Hocalı şehitlerini andı
Turgut Altınok, Hocalı Katliamı'nın 32'nci yılı nedeniyle Keçiören Hocalı Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma programına da katıldı. Burada konuşan Altınok, "Karabağ'daki şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Haydar Aliyev'i, Elçi Bey'i rahmet ve minnetle anıyoruz. 'Bir millet iki devlet' sözü her alanda perçinleniyor, gün geçtikçe manası daha çok anlaşılıyor" dedi. Turgut Altınok, 1992'de Hocalı Katliamına karşı Türkiye'de çeşitli miting ve yürüyüş düzenlediklerini söyleyerek, "Bizim şairimiz diyor ki ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Soykırıma 1992'de şahitlik edenlerdenim. O zaman yüreğimiz yanmıştı, ciğerimiz yanmıştı. Biz de burada boş durur muyuz? 1992 yılı Milliyetçi Çalışma Partisi Ankara İl Başkanıydım. Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş ile Kasalar'da bir miting düzenledik. Karabağ'daki soykırımı telin mitingi. Daha sonra Şereflikoçhisar ilçesinde yine bir telin mitingi düzenledik. Rahmetli Başbuğ ile beraber" diye konuştu.