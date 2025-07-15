Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ruhunu satan mankurtlara galip geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Aziz milletim, TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli vekiller sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılmak üzere TBMM'ye geldi.





İstiklal ve istikbalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizin ruhları için Fatihalarımızı okuduk. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur şekilde kalkışmayı durduran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim dualarımızı kahraman şehitlerimizin ruhuna nail eylesin. Hainlere karşı duran hayasız akını durduran baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine o gece vatanına bayrağına ezanına sahip çıkan gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Caddeleri, meydanları dolduran, geleceğine sahip çıkan, zilleti esaret şehadeti minnet bilen vatandaşlarıma minnet duygularımı iletiyorum. Bizler için dua eden, tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum.









15 Temmuz'da geleceğine ve iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma şükran duygularımı ifade ediyorum. Dost ve kardeşlerimiz dualarıyla direnişimize destek oldu. O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik.





Bu mübarek toprakların ışığı yeryüzünün farklı noktalarını da aydınlattı. Asırlardır şehit kanları ile sulanan topraklar tarihe yön veren topraklardır. Bu millet tam bin yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren millettir. O millet Çanakkale'den sonra 15 Temmuz gecesi bütün varlığı ile kıyamete kadar iftihar ile anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir. Son nefesini vatansız olarak nefes verip bir çukura atılan fetö elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur.





"Eller Türkiye'nin selameti için semaya kalktı"





O gece eli yüreğinde bizler için dua eden nerede olursa olsun tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki vatandaşlarımıza, Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnetarlığımı ifade etmek istiyorum. İstanbul'da okunan salalar Üsküp'te, Pakistan'da, Endonezya'da yankılandı. Eller Türkiye'nin selameti için semaya kalktı.





"O gece bir turnusol kağıdı vazifesi gördü"





Ülkemizi sürüklemek istedikleri kirli bataklık o gece ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi alnımızın akı ile verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. Ruhunu satmış mankurtlara galip geldik. O gece verdiğimiz sınavın tarihimizde bir eşi daha yoktur. O gece bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Akı da karası da geçitte belli oldu. Bir yanda milletimiz kahramanca direnirken birileri geç bile kalındı diyordu. Şehitlerimiz gazilerimiz, asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri de buna oyun diyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerinde koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle gör stratejisi izliyordu.









"15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacak"





Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, darbecilere direnenlerle onları alkışlayanları, pusuya yatıp kimin kazanacağını izleyenleri gördük. Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır. O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanlar da milletin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istiklalini savunurken sizler de demokrasiye, milletin iradesine canınız pahasına sahip çıktınız. Milli mücadele günlerindeki gibi milletin emanetine gölge düşürmediniz. Siyasi parti ayırmaksızın tüm vekillerimize milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi, gazilerimizin boşa gitmedi. Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden yolun kilidini açacaktır.









"Yeni kutup başı Türkiye olacak"





Milli iradeye sahip çıkanların isimleri milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir.





Siyasi parti ayırmaksızın milletin istikbal mücadelesine destek olan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Gazilerimizin mücadelesi asla boşa gitmeyecek. Adım adım ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacak.





Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak hak ettiği yeri alacaktır.







